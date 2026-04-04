Los seis detenidos por el robo millonario de droga ocurrido el pasado jueves 2 de abril en el barrio Manantiales, en Rivadavia serán llevados este sábado a una audiencia judicial, donde deberán comparecer ante el juez Guillermo Adárvez en el inicio formal de la causa.

La instancia está prevista para las 11:45 en sala 5 de Tribunales y contará con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Los acusados son seis hombres de entre 21 y 42 años: Pablo Damián Flores, Emanuel Román Núñez Romero, Rodrigo Francisco Tanten, Jorge Miguel Mercado Galleguillo, Alexis Ismael Colombo y Benjamín Oscar Rosales Martínez.

Según la reconstrucción oficial, el grupo de delincuentes ingresó al domicilio tras simular un procedimiento policial, utilizando chalecos y elementos identificatorios. Durante el asalto, los ocupantes de la vivienda fueron reducidos bajo amenaza de armas de fuego.

El propietario del lugar recibió un golpe, mientras que en el interior también se encontraban su pareja, tres menores de edad y un allegado, quienes fueron inmovilizados. Antes de retirarse, los atacantes efectuaron un disparo.

De acuerdo a la investigación, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares, plantas de cannabis y otros elementos de valor. El botín total fue estimado en alrededor de $40 millones.

La pesquisa avanzó a partir de la geolocalización de uno de los celulares robados, lo que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Manantiales, en Capital. Allí se desplegó un operativo que incluyó personal policial, brigadas especiales y negociadores.

Uno de los implicados fue detenido en la vía pública, mientras que los restantes se atrincheraron en un departamento. Tras varios minutos de intervención, los efectivos lograron su rendición sin que se registraran heridos.

En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, plantas de cannabis, cogollos y vehículos presuntamente utilizados en el hecho. También se incautaron elementos utilizados para simular pertenecer a fuerzas de seguridad.

La causa fue caratulada como robo triplemente agravado, abuso de arma y otros delitos, con intervención adicional de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes. La audiencia de este sábado marcará el inicio del proceso judicial para los seis acusados.