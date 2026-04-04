Un accidente de tránsito con resultado fatal entre un camión y un auto se registró en la mañana de este sábado 4 de abril en el departamento Sarmiento, sobre Ruta 40, a unos 30 kilómetros del control San Carlos, y dejó como saldo una mujer fallecida.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 7:57, cuando un camión impactó contra un automóvil Fiat Duna de color amarillo en el que se trasladaban cinco personas.

Al momento del arribo del personal policial y de emergencias, una ambulancia ya se encontraba en el lugar asistiendo a los ocupantes del vehículo menor. Cuatro de ellos fueron trasladados a un centro de salud para su atención. En tanto, una mujer que viajaba en el automóvil falleció en el lugar del hecho, como consecuencia del impacto.

La zona fue rápidamente resguardada para permitir el trabajo del personal interviniente, mientras se iniciaron las tareas periciales para establecer cómo se produjo la colisión.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, se busca determinar la mecánica del siniestro y las posibles responsabilidades, en un tramo de la Ruta 40 que conecta con el control fronterizo de San Carlos.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que avanzará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.