En un encuentro vibrante disputado en el estadio El Gigante del Norte, San Martín no pudo quebrar su racha negativa y terminó repartiendo puntos ante Gimnasia y Tiro. A pesar de haber reaccionado a tiempo tras un comienzo adverso, el empate dejó un sabor amargo para el equipo sanjuanino, que sigue sin encontrar el rumbo en el torneo.

El partido comenzó cuesta arriba para la visita. Apenas al minuto de juego, el delantero local Lautaro Gordillo aprovechó una desatención defensiva y mandó la pelota a la red para poner el 1-0 parcial. Durante gran parte de la primera mitad, el trámite fue ríspido, lo que obligó al árbitro Daniel Zamora a mostrar varias tarjetas amarillas, incluyendo amonestaciones para Emanuel Aguilera y Carlo Lattanzio en el conjunto sanjuanino.

Sin embargo, cuando el primer tiempo llegaba a su fin, apareció la paridad. A los 45 minutos, Hernán Zuliani conectó un preciso cabezazo tras ganar en lo alto, venciendo la resistencia del arquero Federico Cosentino y estableciendo el 1-1 definitivo.

En el complemento, el entrenador Ariel Martos intentó darle frescura al ataque con el ingreso de futbolistas como Gabriel Hachen y Nahuel Acosta, pero la falta de eficacia volvió a ser el talón de Aquiles del equipo. Por su parte, el capitán Nicolás Pelaitay intentó manejar los hilos en la mitad de la cancha, pero se encontró con un Gimnasia y Tiro que, reforzado por el ingreso de Matías Birge, cerró bien sus líneas.

Con este empate, San Martín suma apenas 7 puntos en lo que va de la competencia, manteniéndose en los puestos de retaguardia de la tabla de posiciones. El panorama es preocupante para el "Verdinegro", que ya acumula tres encuentros consecutivos sin sumar de a tres, alejándose cada vez más de los puestos de vanguardia liderados por equipos como Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy.