En medio de las subas en los servicios, un truco sencillo empezó a viralizarse por su efectividad para reducir el consumo eléctrico sin necesidad de hacer cambios en el hogar ni gastar dinero. Se trata de una práctica cotidiana que muchas personas pasan por alto, pero que puede marcar la diferencia en la factura de luz a fin de mes.

El secreto está en evitar el llamado “consumo fantasma”, es decir, la energía que utilizan los electrodomésticos cuando permanecen enchufados aunque no estén en uso. Televisores, microondas, cargadores y computadoras siguen consumiendo electricidad en modo de espera, generando un gasto silencioso pero constante.

Según especialistas en eficiencia energética, este tipo de consumo puede representar entre un 5% y un 10% del total de la factura mensual. Aunque parezca poco, a lo largo del tiempo se traduce en un monto significativo que impacta directamente en el bolsillo.

El truco consiste en desconectar los dispositivos que no se utilizan de forma habitual o, más práctico aún, usar zapatillas con interruptor para cortar el suministro eléctrico de varios aparatos al mismo tiempo. De esta manera, se evita el consumo innecesario sin modificar la rutina diaria.

Además del ahorro económico, esta práctica también contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de energía. Es un cambio mínimo, pero con un efecto acumulativo importante tanto a nivel individual como colectivo.

En un contexto donde cada peso cuenta, aplicar este tipo de hábitos puede convertirse en una estrategia clave para mantener controlados los gastos del hogar sin resignar comodidad ni realizar inversiones.