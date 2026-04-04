El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, junto a la Cámara de Comerciantes Unidos avanzaron en nuevas herramientas para fortalecer la actividad comercial de la provincia con el lanzamiento del programa “Liquidación 365”.

La iniciativa surgió tras una reunión de trabajo encabezada por el secretario del área, Alejandro Martín, junto a representantes de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga y Carlos Iramaín, donde se plantearon medidas como respuesta a la situación que atraviesan los comercios locales.

El eje principal del programa es promover descuentos permanentes en distintos rubros, acompañados por facilidades de pago, con el objetivo de sostener el consumo y generar alivio en la economía de las familias.

Según se informó, la propuesta apunta a mantener una dinámica comercial activa durante todo el año, en un contexto económico que requiere medidas orientadas a incentivar la demanda interna.

El desarrollo de “Liquidación 365” forma parte de una agenda conjunta entre el sector público y privado, que busca consolidar estrategias para fortalecer al comercio local y ampliar las oportunidades de venta.

En este marco, desde el área de Industria y Comercio destacaron que la articulación con las cámaras empresariales permite avanzar en acciones concretas que impacten de manera directa en la actividad económica de la provincia.