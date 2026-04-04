La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, en una decisión adoptada durante la jornada del viernes 3 de abril. La medida fue tomada de manera preventiva, en el marco de los protocolos internos del ministerio.

Según trascendió, la decisión se originó luego de que la titular de la cartera detectara que el nombre del funcionario aparecía en listados difundidos en redes sociales, donde se mencionaban créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores.

De acuerdo a fuentes oficiales, el punto central no estuvo en la obtención del crédito en sí, sino en que la información fue conocida por canales informales. A partir de esto, se avanzó con el pedido de renuncia, que fue aceptado por Massaccesi.

Sin embargo, la salida aún no fue formalizada. Para que se concrete de manera oficial, debe publicarse en el Boletín Oficial, lo que podría demorarse debido al feriado y el fin de semana largo.

Massaccesi es un dirigente con trayectoria en la política de Río Negro y es hijo del ex gobernador Horacio Massaccesi, quien estuvo al frente de esa provincia entre 1987 y 1995. Además, ocupó cargos en la administración local, como la Secretaría de Gobierno de Viedma entre 2019 y 2023.

No es la primera vez que Pettovello solicita la salida de un funcionario de su equipo. En octubre de 2024, la entonces secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, dejó su cargo tras la difusión de gastos cuestionados en su gestión. En ese caso, la renuncia fue confirmada públicamente por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

También figura en antecedentes la salida de Pablo De la Torre, quien había sido apartado en el marco de una investigación por presunto mal desempeño iniciada por la Oficina de Anticorrupción.

El nuevo episodio se da en un contexto en el que se difundieron listados de funcionarios que accedieron a créditos, los cuales, según se explicó, fueron otorgados mediante procesos formales y sin excepciones, en línea con las políticas vigentes del Banco Nación.