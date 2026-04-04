La misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial con la difusión de la primera fotografía completa de la Tierra tomada desde la cápsula Orión, en pleno viaje hacia la Luna. La imagen fue captada por el comandante Reid Wiseman tras la maniobra de inyección translunar.

La instantánea muestra al planeta como un globo iluminado en la oscuridad del espacio, con África y Europa claramente identificables, además de auroras visibles en los polos y una franja luminosa conocida como luz zodiacal. El registro se realizó durante la noche, lo que permitió captar también el brillo de distintas ciudades.

Aurora boreal y luz zodiacal aparecen en la imagen difundida por la NASA, tomadas desde la cápsula Orión por Wiseman (NASA).

Entre los detalles que se destacan, especialistas identificaron las luces de Buenos Aires y otras ciudades argentinas como Neuquén, Bahía Blanca y Mendoza, además de sectores de Chile y Brasil. También se observan embarcaciones en el mar argentino y estrellas en el fondo, algo poco frecuente en este tipo de imágenes.

El análisis de la fotografía indicó que el sur se encuentra orientado hacia la parte superior de la imagen y que parte de Sudamérica aparece cubierta por nubes. La captura fue realizada con una cámara digital desde una de las ventanas de la nave, en un momento en el que la Tierra se encontraba parcialmente iluminada.

Foto tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders (NASA)

La misión Artemis II despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, con cuatro astronautas a bordo. El objetivo es completar un recorrido de más de un millón de kilómetros, rodear la cara oculta de la Luna y regresar a la Tierra en un plazo aproximado de diez días.

Esta es la primera vez en más de medio siglo que una tripulación humana obtiene una imagen completa del planeta desde una trayectoria lunar. La fotografía se suma a registros históricos como los obtenidos durante las misiones Apolo, y forma parte del material que la NASA difunde en el marco del avance de la misión.

Los astronautas de la misión Artemis II durante la travesía espacial. a misión Artemis II de la NASA para volar junto a la Luna

A medida que la nave continúa su trayecto, la tripulación sigue captando imágenes del espacio y del planeta, mientras se esperan nuevos registros, especialmente durante el paso por la órbita lunar.

a misión Artemis II de la NASA para volar junto a la Luna despegó el 1 de abril.