Domingo 05 de Abril
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Provinciales > Según el SMN

Pronóstico en San Juan: sábado fresco, con viento y cielo cubierto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con menor temperatura, cielo mayormente nublado y presencia de viento durante gran parte del día en San Juan. 

POR REDACCIÓN

04 de abril de 2026
El SMN anticipa un sábado con baja temperaturas para la provincia. 

El tiempo en San Juan presenta un cambio en las condiciones este sábado 4 de abril, con un descenso de temperatura que marca una diferencia respecto a los días previos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará dominada por la nubosidad y el viento.

La temperatura mínima se ubicará en 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, configurando un escenario más fresco. Durante las primeras horas del día, el termómetro rondará los 18°C, acompañado por viento del sector sur con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Con el correr de la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 20°C. En ese tramo, el viento rotará hacia el sureste y disminuirá su intensidad, con registros estimados entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones no presentarán cambios significativos. Se espera una temperatura cercana a los 15°C, cielo cubierto y un nuevo incremento en la intensidad del viento, nuevamente con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, el inicio del fin de semana estará marcado por un leve retroceso térmico y condiciones más frescas en la provincia.

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