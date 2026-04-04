El tiempo en San Juan presenta un cambio en las condiciones este sábado 4 de abril, con un descenso de temperatura que marca una diferencia respecto a los días previos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará dominada por la nubosidad y el viento.

La temperatura mínima se ubicará en 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, configurando un escenario más fresco. Durante las primeras horas del día, el termómetro rondará los 18°C, acompañado por viento del sector sur con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Con el correr de la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 20°C. En ese tramo, el viento rotará hacia el sureste y disminuirá su intensidad, con registros estimados entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones no presentarán cambios significativos. Se espera una temperatura cercana a los 15°C, cielo cubierto y un nuevo incremento en la intensidad del viento, nuevamente con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, el inicio del fin de semana estará marcado por un leve retroceso térmico y condiciones más frescas en la provincia.