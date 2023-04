¿En libertad? Habló el peleador de UFC que robó 70 millones de dólares de un banco

En las últimas horas, un reconocido luchador de UFC que fue noticia por su tremendo plan, dio más para hablar. Lee Murray, expeleador de la empresa líder en el mundo de las MMA, fue uno de los líderes del robo más grande de la historia de Inglaterra en 2006, en el que se llevaron casi 70 millones de dólares del depósito de seguridad del Banco de Inglaterra. Años después, en una entrevista para el diario británico The Sun, este habló sobre su participación en el delito y su vida en prisión.

El plan meticuloso que Murray y su banda trazaron para el robo, tenía incluido el secuestro del gerente del depósito y su familia, y la toma de rehenes con armas de fuego. A pesar de la inteligencia en la planificación del atraco, la falta de previsión en su escape hizo que tuvieran que dejar atrás más de 30 millones de libras esterlinas. El expeleador de UFC actualmente se encuentra en prisión.

"Si pudiera hacer retroceder el reloj y cambiar lo que hice, no cambiaría lo que hice. Soy quien soy hoy y estoy feliz como estoy hoy. En ese entonces yo era un hombre salvaje. No pensé. No pensé bien. No pensé en el futuro. La forma en que pienso ahora es totalmente diferent", dijo Lee. Reconoció que su tiempo en prisión le ha dado una perspectiva diferente de la vida y que aprende de sus errores, pero no se arrepiente.

Una historia impresionante, fuera de UFC

Cabe resaltar que el robo llevado a cabo por Lee Murray y su banda fue calificado como uno de los más grandes de la historia. Además, lo consiguieron sin dejar una sola lesión física o incluso sin disparar una bala. No obstante, varios errores cometidos durante su escape fueron la principal culpa para la captura de muchos de los involucrados. Hasta el momento, una enorme cantidad del botín sigue sin aparecer.

En los próximos días, se estrenará una serie documental en Estados Unidos llamada “Catching Lightning”, la que tendrá a Murray como protagonista. Claramente será más que interesante ver cómo su historia ha evolucionado desde el robo hasta ahora, y si ha logrado cambiar su forma de pensar y actuar. Sin dudas, el expeleador de UFC supo cómo llevarse todas las miradas.