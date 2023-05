En medio de los rumores de Messi al Barcelona, Joan Laporta metió más leña al fuego

El Presidente del Barcelona no se guardó nada y habló de la posible vuelta de Lionel Messi al equipo. Joan Laporta dialogó con la prensa en un acto que se llevó a cabo en la institución catalana y tocó varios temas de relevancia. Entre todas las palabras que dejó, las que más resaltaron fueron las que llegaron sobre el campeón del mundo con la Selección Argentina, quien podría retornar al "Blaugrana".

Al comienzo, Laporta analizó el último duelo del Barcelona: "Los culés no estamos contentos porque el partido no fue como esperábamos, pero menos mal que el Girona hizo buen trabajo y compensó el día. El objetivo prioritario sigue siendo LaLiga y vamos a 11 puntos del segundo. Lo sabéis todos. Pido a todos los culés que en estos partidos de casa animen más que nunca a los jugadores y al entrenador a conseguir el objetivo".

"Es un honor anunciar que hemos cerrado la operación de financiación. El proyecto institucional más importante de la historia del club. Garantiza que el inicio de las obras será una realidad este verano. Esto es cumplir un sueño colectivo: tener el mejor estadio del mundo. Este anhelo no se ha podido lograr porque se ha aplazado, a veces de forma incomprensible", expuso luego Joan.

Para continuar con el tema, sostuvo: "Nunca las obras implicarán costes para los socios ni tendrá un riesgo para la gestión deportiva del club y nunca se hipotecará el patrimonio del club como garantía. Los socios seguirán siendo los propietarios". A su vez, añadió: "La institución está más fuerte que nunca. Tenemos una gran reputación en los mercados, nacionales y extranjeros. A pesar de que algunos nos han querido poner obstáculos, el Barça ha salido reforzado. Es una prueba de confianza de los mercados financieros".

¿Vuelve Messi?

"Tenemos que estar orgullosos. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero tenemos claro que si queremos cumplir los objetivos de ser una referencia sólo hay un secreto: creer en nosotros y luchar contra todas las diversidad. Poner los intereses del Barcelona por encima de todo y querer al Barça. Messi es un icono de la entidad, pero los números están por encima de cualquier persona. No se tiene en cuenta a ningún jugador. Nosotros tratamos de complacer a nuestros técnicos y si es necesario y podemos hacer un esfuerzo... pero no tenemos planteado nada al respecto", cerró Joan Laporta.