En medio de una situación económica complicada y con varios sectores afectados por la inflación y la fluctuación del dólar, en la tarde de este martes el secretario de Comercio Interior de la Nación, Martín Pollera, se reunió con los representantes del sector panadero para definir un precio razonable en el precio del kilo de pan. Desde el sector representado por la provincia aseguraron que la medida no alcanza a San Juan, dado que desde hace tiempo están por debajo del valor planteado.

Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la medida planteada en Nación no tiene bajada local. "El precio del kilo de pan en San Juan está actualmente en $320, que es justamente el valor que están pretendiendo manejar en Buenos Aires. Siempre estuvimos por debajo la referencia y lo mantendremos el mayor tiempo posible. No vamos a subir el valor".

Publicidad

Desde el sector dijeron que el precio realmente debería ser mayor, pero entienden que no es posible, por eso se las rebuscan. "No tomamos el precio de referencia de Capital Federal porque no consideremos que no sea el correcto, sino porque entendemos que no es negocio. Dejamos de lado otras cosas como, por ejemplo, la fachada de una panadería", contó Rodríguez.

El titular también dijo que tienen que lidiar con la competencia. "En estos momentos, tenemos mucha gente que se dedica a la venta de pan y semitas. Cuando uno se queda sin trabajo, lo primero que hace para tener unos pesos es volcarse a la venta de estos productos de manera casera. Eso también condiciona el precio, si hay gente que vende más barato, no podemos poner el que corresponden", aseguró.

En cuanto al impacto del dólar, y a diferencia de otros sectores, el representante desató que afortunadamente no se ven afectados. "La materia prima que usamos la conseguimos fácilmente en cualquier comercio. En cuanto a las maquinarias, siguiendo la línea de abaratar costos, últimamente, optamos por la reparación", expresó.