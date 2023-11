Este jueves 2 de noviembre comenzó el segundo día consecutivo del megasorteo de las casas del IPV en San Juan. En esta oportunidad se sortean 308 casas que distribuidas en los barrios Los Surcos y Las Tres Marías, ambos en Chimbas y Villicum, en Albardón. En esta nota te dejamos el link para que puedas seguir en vivo y enterarte si sos uno de los ganadores.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En el segundo día consecutivo, se van a sortear 112 casas del barrio Los Surcos, en Chimbas, 59 casas en Las Tres Marías y 137 casas en el barrio Villicum, en Albardón.

Publicidad

Desde el organismos reforzaron el pedido de que las personas que se haya inscripto para estos tres complejos habitacionales hagan el seguimiento del sorteo a través de la página oficial del gobierno de San Juan y eviten acercarse por la Caja de Acción Social.

Preguntas y respuestas del megasorteo

¿Cómo hago para seguir el sorteo?

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda determinaron que quienes conformen el padrón definitivo podrán hacer el seguimiento del sorteo a través de un enlace que dará a conocer este medio. El mismo se llevará adelante en las instalaciones de la Caja de Acción Social.

Cabe destacar que los sorteos de las 1.600 casas que conforman el total de viviendas a entregar, se realizarán de manera virtual porque el recinto no cuenta con capacidad física para recibir a los beneficiarios, por eso se ruega no asistir al local porque no van a ingresar.

¿A qué hora comienza?

El sorteo será transmitido en vivo a partir de las 8 de la mañana del miércoles 1 de noviembre y se estima que se extienda hasta pasado el mediodía.

Publicidad

¿Qué datos necesito tener a mano?

Al momento de comenzar el sorteo, los beneficiarios deberán contar con el número de DNI de la persona inscripta y el número de sorteo que sale publicado en el padrón junto al nombre y apellido del titular.

¿Qué pasa si salgo sorteado?

La subdirectora Cangialosi explicó que quienes hayan salido favorecidos en el sorteo no deberán acercarse ni por la Caja de Acción Social ni por las oficinas del IPV y tendrán que simplemente esperar el llamado de personal del organismo para indicar cuáles son los pasos a seguir.

¿Cómo continua el resto de los sorteos?

El viernes 3 de noviembre bajo el mismo procedimiento se llevará adelante el sorteo de los barrios: El Algarrobo en Caucete, con 204 casas y Conjunto II, en Zonda con 25 casas.