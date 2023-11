El jueves 2 de noviembre la cotización del dólar blue en San Juan cerró a $970 para la venta y $860 para la compra, lo que representa una caída de $10 respecto al día anterior que cerró en $980 para la venta y $860 para la compra. Mientras que las pizarras del Banco Nación mostraron que el dólar oficial cerró a $347,5 para la compra y $365 para la venta.

Con estas cifras, la moneda extranjera se mantiene en un ritmo calmo desde hace más de una semana y, según explicaron algunos economistas a este medio, esto está relacionado con el escenario político post elecciones. Ambos explicaron que la suba del dólar se iba a dar de la mano de que el ganador fuera Javier Milei, pero como esto no sucedió y Massa se posicionó primero, de cara a un balotaje, el dólar no “explotó”.

Para profundizar sobre la baja que viene registrando el dólar blue, economistas sanjuaninos compartieron a DIARIO HUARPE sus visiones de esta situación.

Luis Aveta, economista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, explicó que una de las razones por la que la moneda extranjera está medianamente estable es porque “desaparecieron en Buenos Aires las cuevas” después de la detención de Ivo Esteban “El Croata” Rojnica. “Han desaparecido compradores y vendedores en la calle después que cayera la AFIP y la Federal”, agregó.

Luego, el economista argumentó que la “presión del propio ministro Massa al hablar de la modificación de la Ley Penal Cambiaria”. Al mismo tiempo, destacó que el mercado parcialmente “ha descartado que el ganador es Massa”, sumado a que uno de los asesores de Milei dijo antes de las elecciones que un dólar a $800 era “muy caro”. Es decir, los $900 o $1.200 que llegó a alcanzar en algún momento “ya era demasiado”.

“Había una desesperación porque no sabían qué pasaba en las elecciones generales. Si ganaba Milei, se hablaba de dolarización y las propias palabras del candidato fueron ‘cuanto más alto mejor, porque me sale más barato’. Cuando ganó Massa toda esa expectativa se vino abajo. La diferencia es importante, pero no lo suficiente. Si bien todavía Milei tiene posibilidades de ganar, las posibilidades de un triunfo de Massa aumentan cuando el dólar esté más cerca de los $850 que de los $1.000”, agregó.