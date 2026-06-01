Un grave episodio de inseguridad rural generó conmoción en el sur de Santa Fe luego de que desconocidos ingresaran a un establecimiento agropecuario de Villa Cañás y destruyeran de manera intencional 12 silobolsas que almacenaban más de 2.200 toneladas de granos. El hecho provocó pérdidas millonarias y encendió la alarma entre productores de la región.

El ataque ocurrió en el campo “Los Ángeles”, ubicado a unos ocho kilómetros de la Ruta Provincial 94. El establecimiento pertenece a una empresa familiar dedicada tanto a la actividad agrícola como tambera. Según denunciaron los propietarios, los daños afectaron reservas de soja, maíz y semillas de trigo destinadas a la próxima campaña.

María Elba Díaz de Garrigou, una de las responsables de la firma, explicó que los delincuentes provocaron cortes laterales en los silobolsas con el objetivo de generar el derrame total de la producción almacenada. “Quisieron hacer mucho daño”, sostuvo al describir la magnitud del ataque.

De acuerdo con las primeras estimaciones, los daños alcanzan más de 2.200 toneladas de granos. Además de la pérdida directa de mercadería, los productores deberán afrontar importantes costos logísticos para intentar recuperar parte de la producción esparcida sobre el suelo mediante maquinaria especializada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la modalidad utilizada. Las tranqueras del establecimiento permanecían cerradas con candados y no se encontraron huellas de vehículos en los accesos, por lo que se presume que los autores ingresaron y se desplazaron a pie dentro del predio.

La ausencia de robo y la forma en que fueron dañadas las estructuras refuerzan la hipótesis de un acto de sabotaje deliberado orientado exclusivamente a destruir la producción almacenada. Los cortes fueron realizados en sectores estratégicos para garantizar el derrame masivo de los granos.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría 6ª de Villa Cañás y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Luis Lagioia. Hasta el momento no se informaron detenidos ni sospechosos identificados.

El caso generó una fuerte preocupación en el sector agropecuario, especialmente por el nivel de daño ocasionado y por la facilidad con la que actuaron los responsables. Desde la empresa afectada adelantaron que también llevarán el caso ante la Sociedad Rural Argentina para solicitar acompañamiento institucional frente a un episodio que consideran un ataque directo al trabajo y la producción.

Mientras continúan las tareas para rescatar parte de los granos derramados, productores de la región expresaron su solidaridad con la familia damnificada y reclamaron mayores medidas de seguridad para prevenir nuevos hechos de vandalismo rural.