La Guarnición Ejército San Juan emitió un comunicado oficial sobre la realización de ejercicios de tiro con munición de guerra. La actividad, que forma parte del calendario anual de instrucción y adiestramiento de la unidad, tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio.

El escenario seleccionado para estas maniobras es el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en el departamento Rivadavia. El predio, que se extiende entre la Ruta Nacional N° 60, la Avenida Libertador General San Martín y la zona de las Sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, permanecerá bajo un esquema de seguridad especial durante la jornada de entrenamiento.

Detalles y precauciones para los vecinos

Según se informó desde la institución, las prácticas se llevarán a cabo en una franja horaria extendida, que abarca desde las 7:30 hasta las 19 horas.

Dada la naturaleza de las actividades, que implican el uso de armamento y munición real, las autoridades militares fueron enfáticas al solicitar a la población civil que extreme las precauciones. El pedido principal consiste en no intentar ingresar al área afectada bajo ninguna circunstancia, respetando rigurosamente las señalizaciones y las medidas de seguridad dispuestas por el personal de guardia en la zona.

Capacitación constante

Desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 remarcaron que este tipo de despliegues son tareas habituales de preparación del personal militar. La instrucción es fundamental para mantener el alistamiento operativo de la fuerza y garantizar que cada efectivo esté capacitado para cumplir sus funciones con la mayor profesionalidad posible.

Por su parte, desde la Secretaría de Deporte se sumaron al pedido de difusión, recordando a los ciudadanos la importancia de mantenerse informados sobre los movimientos en los espacios públicos y militares de la provincia. La colaboración de los vecinos es clave para que estos ejercicios de adiestramiento se desarrollen con total normalidad y sin incidentes, promoviendo siempre la convivencia y el respeto por las áreas delimitadas para el entrenamiento del Ejército.