El presidente del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), Néstor Marcelo Lamboglia, renunció este lunes de manera sorpresiva, a menos de un mes de haber asumido el cargo, en medio de una fuerte interna dentro del directorio del organismo.

La decisión fue comunicada durante la mañana al resto de los miembros del ente y formalizada mediante un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. En su lugar asumirá el vicepresidente Vicente Serra, quien quedará al frente del organismo en un momento de alta tensión institucional.

La salida de Lamboglia se produce en el marco de un conflicto sostenido con el vocal Marcelo Nachón, quien hasta mayo se desempeñó como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Las diferencias entre ambos venían desde antes de la puesta en funcionamiento del Enrge y se profundizaron con el correr de las semanas.

Uno de los principales puntos de conflicto estuvo vinculado a la gestión de contratos. Lamboglia había propuesto no renovar vínculos laborales hasta que el nuevo ente estuviera completamente operativo. Sin embargo, Nachón avanzó por su cuenta con la renovación de 73 contratos del Enargas por seis meses, lo que generó un fuerte cortocircuito interno.

También existieron desacuerdos en torno a la estructura del organismo. Mientras Nachón impulsaba la continuidad de un cuerpo de asesores externos, Lamboglia sostenía que esas funciones debían ser absorbidas por el personal de planta del ente.

Las diferencias alcanzaron incluso cuestiones operativas. El nuevo organismo fijó sus oficinas en la histórica sede del ENRE, ubicada en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a trasladarse argumentando que no estaban dadas las condiciones edilicias para trabajar en ese lugar.

La tensión escaló en los últimos días, especialmente luego de que Nachón no asistiera a una reunión clave del directorio en la que se debían aprobar los aumentos tarifarios de junio. Este episodio terminó de deteriorar la relación entre ambos funcionarios.

Otro eje de conflicto fue la política salarial. Las diferencias entre los sueldos del ex ENRE y del Enargas son significativas, con casos que van desde los 8,5 millones hasta los 32 millones de pesos brutos. Lamboglia buscaba implementar un esquema de recomposición integral, pero la falta de acuerdo volvió inviable cualquier coordinación.

En este contexto, y según trascendió, el desgaste generado por la interna también impactó en la salud del ahora exfuncionario, quien es diabético y manifestó su preocupación por la situación.

La renuncia de Lamboglia deja al ENRGE en una etapa crítica, con desafíos pendientes en materia de regulación energética, reorganización administrativa y definición de políticas tarifarias, en un organismo que todavía no termina de consolidarse.