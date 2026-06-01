Fechas confirmadas de pago de ANSES para junio con el aguinaldo

El sexto mes del año comienza con novedades importantes para los millones de argentinos que perciben beneficios a través de la seguridad social. Según lo confirmado por el organismo, durante junio se aplica una suba del %2,58 en los haberes mínimos. Este incremento llega acompañado de dos beneficios extra muy esperados por los jubilados y pensionados: el pago del medio aguinaldo y la acreditación de un bono de $70.000 para reforzar los ingresos.

El cronograma de pagos se organiza de forma escalonada basándose en la terminación del documento de identidad. Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el proceso arranca el ocho de junio con el DNI terminado en cero.

Las fechas continúan el nueve de junio para el uno, el 10 de junio para el dos, el 11 de junio para el tres y el 12 de junio para el cuatro. Tras el primer fin de semana del mes, la actividad se retoma el 16 de junio para los terminados en cinco, el 17 de junio para el seis, el 18 de junio para el siete, el 19 de junio para el ocho y finaliza el 22 de junio con el nueve.

Para los beneficiarios que superan el haber mínimo, los pagos se concentran en la última semana del mes agrupando dos números por día. Los documentos finalizados en cero y uno cobran el 23 de junio, seguidos por el dos y tres el 24 de junio, el cuatro y cinco el 25 de junio, el seis y siete el 26 de junio y el ocho y nueve el 29 de junio.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo tienen exactamente el mismo calendario que los jubilados de la mínima, comenzando el ocho y terminando el 22 de junio. Por su parte, la Asignación por Embarazo inicia el 10 de junio y concluye el 24 de junio, mientras que el Prenatal se abona entre el 10 y el 17 de junio según la terminación del DNI.

Otras prestaciones de carácter social también tienen sus plazos definidos para este período. La Asignación por Maternidad se liquida desde el 10 de junio hasta el ocho de julio, mismo rango de finalización que tienen las Asignaciones de Pago Único y las familiares de Pensiones No Contributivas.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, los pagos se realizan entre el ocho y el 12 de junio. Por último, quienes perciben la Prestación por Desempleo verán sus haberes depositados entre el 19 y el 25 de junio conforme al cierre del documento.