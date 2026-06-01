Una joven que denunció a Claudio Barrelier en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega y aseguró que ella también podría haber sido víctima de un desenlace similar. “Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir”, expresó en una entrevista.

El testimonio aporta un nuevo elemento de gravedad a la causa que conmociona a Córdoba. La mujer relató que tenía 20 años cuando vivió un episodio de extrema violencia en la misma vivienda del barrio Cofico que hoy es investigada en el marco del crimen de la adolescente.

Según su relato, Barrelier la obligó a permanecer dentro del domicilio, la amenazó con un arma y la ató de pies y manos con cinta adhesiva. “Estaba desesperada y llorando. Le decía que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo esto”, recordó sobre el momento vivido.

La víctima logró escapar en medio de la situación, semidesnuda, y fue asistida por vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. El hecho derivó en una denuncia formal que llevó a la detención del acusado.

Sin embargo, la mujer cuestionó duramente el accionar judicial posterior, ya que Barrelier recuperó la libertad tras permanecer apenas 20 días detenido. “Presenté todo tipo de pruebas. Fue muy injusto que no hayan hecho nada”, sostuvo con indignación.

A pesar del miedo que asegura sentir hasta hoy, decidió hablar públicamente para exigir justicia por Agostina Vega. “Si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, afirmó.

En paralelo, la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años —hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra— atraviesa una etapa clave. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, una prueba determinante para establecer la causa de muerte, el momento del fallecimiento y si existieron signos de violencia o abuso sexual.

Claudio Barrelier, de 33 años, es el único detenido e imputado en la causa y permanece alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer. Actualmente está acusado de homicidio, aunque no se descarta que la calificación legal sea agravada a femicidio, lo que implicaría una pena de prisión perpetua.

Además, los investigadores esperan los resultados de diversas pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y otros elementos secuestrados durante los allanamientos. También se analizan teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y movimientos en las horas previas y posteriores a la desaparición de la víctima.

El testimonio de la joven volvió a poner el foco en antecedentes que, según su denuncia, no fueron debidamente considerados, y que hoy cobran relevancia en una causa que mantiene en vilo a la sociedad.