Un nuevo hecho vinculado a la investigación por el crimen de Agostina Vega generó conmoción este domingo, luego de que las autoridades rescataran un perro dogo argentino en grave estado de desnutrición dentro de la vivienda de Marcelo Barrelier, el único detenido por el caso.

El hallazgo ocurrió durante un procedimiento realizado en la propiedad ubicada en Córdoba, donde los investigadores continúan reuniendo pruebas relacionadas con el femicidio de la adolescente de 15 años que fue encontrada asesinada tras varios días de intensa búsqueda.

Según informaron fuentes del operativo, el perro presentaba un estado físico alarmante, con signos evidentes de abandono y una marcada pérdida de peso. Ante la situación, se dio inmediata intervención a personal especializado en protección animal para concretar el rescate y garantizar su atención médica.

Tras ser retirado de la vivienda, el animal fue trasladado a un centro veterinario donde quedó bajo observación y tratamiento. Los profesionales comenzaron a evaluar su estado general de salud para determinar el alcance de las secuelas provocadas por la falta de alimentación y cuidados.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre organizaciones proteccionistas, que expresaron indignación por las condiciones en las que se encontraba el perro. Varias entidades reclamaron que también se investigue una posible situación de maltrato animal en paralelo a la causa principal.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato de Agostina Vega continúa avanzando bajo estricta reserva. Marcelo Barrelier permanece detenido y hasta el momento es el único imputado por el crimen que conmociona a Córdoba y al resto del país.

La aparición del animal durante los allanamientos sumó un nuevo elemento de impacto a una causa que mantiene en vilo a la opinión pública y que continúa generando repercusiones a medida que surgen nuevos detalles sobre el entorno del principal acusado.