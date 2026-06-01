La Policía del Chubut mantiene activa la búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida en Comodoro Rivadavia y pidió la colaboración de la comunidad para intentar localizarla lo antes posible. La investigación quedó a cargo de la División Búsqueda de Personas, que trabaja para reconstruir los últimos movimientos de la menor.

La joven fue identificada como Uma Santana, de 15 años, y según informaron las autoridades fue vista por última vez el 13 de mayo en la zona de Quintas II, en el sur de la ciudad. Desde entonces no se tuvieron novedades concretas sobre su paradero, por lo que se activó el protocolo de búsqueda correspondiente.

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía del Chubut, la adolescente tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, pesa cerca de 50 kilos, posee piel morena y cabello negro lacio a la altura de los hombros. Al momento de la desaparición no se contaba con información precisa sobre la ropa que vestía.

Tras la denuncia por averiguación de paradero, los investigadores comenzaron una serie de tareas para intentar establecer dónde estuvo la joven antes de desaparecer. Entre las medidas implementadas se encuentran entrevistas, recorridos por distintos sectores de la ciudad y la difusión de imágenes oficiales para ampliar la búsqueda.

Las autoridades solicitaron a vecinos y allegados que aporten cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación. También pidieron evitar la difusión de versiones no verificadas que puedan entorpecer el trabajo policial.

Quienes tengan información sobre la adolescente pueden comunicarse con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al teléfono 2974-082600, llamar al 101 o acercarse a la dependencia policial más cercana. Desde la fuerza remarcaron que cualquier dato, incluso si parece menor, puede resultar clave para encontrarla.

La desaparición generó preocupación en la comunidad y en las redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos impulsan cadenas de difusión para intentar dar con su paradero. Mientras tanto, la búsqueda continúa con intervención de las autoridades provinciales.