La Selección de Ecuador ya tiene definidos a sus 26 guerreros para la próxima cita mundialista. El entrenador argentino Sebastián Beccacece oficializó la nómina definitiva, apostando por una mezcla de jerarquía europea y el talento de jugadores que brillan en el fútbol argentino, en lo que muchos expertos ya definen como la “generación dorada” del país tricolor.

El anuncio se realizó mediante un emotivo video homenaje a los migrantes ecuatorianos, un gesto que busca unir al equipo con su gente antes del debut mundialista el próximo 14 de junio en Filadelfia, donde se medirán ante Costa de Marfil por el Grupo E.

Figuras de elite y presencia argentina

La lista destaca por la jerarquía de sus defensores: Willian Pacho (Paris Saint-Germain) y Piero Hincapié (Arsenal), quienes vienen de protagonizar la última final de la Champions League. A ellos se suma Moisés Caicedo, la gran figura del Chelsea, consolidado como uno de los mejores mediocentros del planeta a sus 24 años.

La representación del fútbol argentino también tiene su espacio en esta convocatoria: el mediocampista Kendry Páez (River), junto al arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo (ambos de Huracán), buscarán aportar su conocimiento del medio local para fortalecer el esquema táctico de Beccacece.

El desafío de hacer historia

El conjunto ecuatoriano llega con un envión anímico envidiable. A pesar de haber iniciado las Eliminatorias con una sanción de tres puntos, el equipo mostró un carácter resiliente, finalizando segundo en la tabla, incluso por encima de potencias como Brasil y Colombia.

Ahora, el objetivo es ambicioso: superar los octavos de final alcanzados en Alemania 2006, la mejor actuación histórica de la Tri. Con referentes de la talla de Enner Valencia y Pervis Estupiñán como guías, el equipo de Beccacece se prepara para enfrentar una zona competitiva que comparte con Alemania y Curazao, con la firme convicción de convertirse en la gran revelación del torneo norteamericano.

La lista de la Selección de Ecuador para el Mundial

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán), Gonzalo Valle (Liga de Quito), Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores: Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas), Félix Torres (SC Internacional), Pervis Estupiñán (AC Milan), Yaimar Medina (K. R. C. Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana).

Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denill Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Universidad Nacional), Kendry Páez (River Plate).

Delanteros: Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Alan Minda (Atlético Mineiro), Anthony Valencia (Royal Antwerp).