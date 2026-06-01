Charlotte Caniggia encontró dinero prohibido en la casa de Gran Hermano

Charlotte Caniggia se volvió el centro de todas las miradas en Gran Hermano Generación Dorada tras un descuido que podría traerle problemas. Mientras descansaba en una reposera junto a Sebastián Cola Almeida, la influencer empezó a sentir una molestia física que no la dejaba tranquila.

En ese momento de relax, ella soltó un "Ay, tengo algo que me pincha" que despertó la curiosidad de su compañero. Sin imaginar lo que venía, el otro participante le respondió "Alguna piedrita" para tratar de restarle importancia al asunto.,

Sin embargo, al meter la mano en el bolsillo de su pantalón jean, la sorpresa fue total para ambos. La mediática sacó varios billetes y exclamó "¡Ay, tengo plata!" con una naturalidad que chocó de frente con el reglamento del programa de Telefe.

Cabe recordar que el ingreso de efectivo está estrictamente prohibido para los jugadores. Al ver los billetes, Sebastián intentó frenarla rápidamente y le advirtió "No, no se puede. Metela en el bolsillo" para evitar que las cámaras siguieran registrando la infracción.,

Lejos de preocuparse por las posibles sanciones de la producción, la hija de Claudio Paul Caniggia se tomó la situación con humor. Entre risas, decidió contar el monto exacto frente a todos y lanzó "Tengo 7 mil pesos" sin ningún tipo de filtro.

Esta secuencia se volvió viral en las redes sociales de inmediato, donde los fanáticos debaten si la producción tomará medidas contra la participante, quien ingresó el pasado 20 de mayo junto a otros ocho compañeros para sumarse a la competencia.