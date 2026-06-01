El paso a paso para lograr el budín de naranja más húmedo y rápido
A la hora de buscar algo rico para el mate o el café, pocas opciones son tan rendidoras como el budín de naranja casero. Esta preparación se destaca por ser húmeda, esponjosa y llena de sabor, ideal para quienes no quieren pasar mucho tiempo en la cocina. El gran secreto detrás de su aroma y textura es que se utiliza la licuadora, aprovechando toda la fruta para potenciar el resultado final sin necesidad de una batidora.
Para empezar este proceso infalible de tres pasos, se necesita una naranja grande, bien lavada y cortada en cubos sin semillas. A esto se le suman tres huevos, media taza de aceite de girasol o maíz y una taza de azúcar. Si se decide usar la cáscara, es importante retirar la parte blanca más gruesa para evitar que el budín quede amargo. Todos estos componentes deben procesarse durante dos minutos hasta lograr una mezcla homogénea.
El segundo paso consiste en volcar lo obtenido en un bol para incorporar las dos tazas de harina leudante. En caso de no tenerla, se pueden utilizar dos tazas de harina común junto a dos cucharaditas de polvo de hornear. Es fundamental integrar todo con una espátula o batidor de mano sin batir en exceso, conservando así una consistencia aireada. Finalmente, se debe verter el contenido en una budinera enmantecada y enharinada para llevarlo a un horno precalentado a 180 grados.
La cocción demora entre 35 y 40 minutos, o hasta que un palillo salga limpio al insertar en el centro. Antes de desmoldar, conviene dejar que se enfríe unos minutos. Como toque especial, se puede decorar con un glaseado simple hecho con azúcar impalpable y gotas de jugo de naranja, logrando una merienda perfumada para disfrutar en el desayuno o la tarde.