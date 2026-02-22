Policías asistieron un parto y ayudaron a nacer a una beba en Rawson

Una escena cargada de emoción se vivió durante la madrugada en el departamento Rawson. Una mujer de 37 años dio a luz en su vivienda del barrio Valle Grande con la ayuda de efectivos policiales.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 3:53 horas, cuando personal de la Comisaría 35° fue comisionado al domicilio tras un llamado de urgencia. Al llegar, los uniformados constataron que la mujer presentaba contracciones cada minuto, lo que indicaba que el parto era inminente.

Ante la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia, el Oficial Ayudante Agustín Amarfil, junto a los cabos Fabricio Domínguez y Leandro Álvarez, asistieron a la mujer y recibieron a la bebé en el lugar, actuando con rapidez y contención en un momento clave.

Minutos después arribó el personal de emergencias médicas, que constató el buen estado de salud tanto de la madre como de la recién nacida. Posteriormente, ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson para su correspondiente control.