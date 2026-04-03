Encontraron muerta en su casa a Silvina Drago, investigadora del Conicet

Un escenario de horror fue descubierto este viernes en una vivienda de calle Necochea al 4000, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe. La reconocida bioquímica Silvina Rosa Drago, de 56 años, y su pareja Héctor Osvaldo Riego, de 63, fueron encontrados sin vida por un familiar que acudió al lugar ante la falta de respuestas.

El hallazgo reveló que ambos presentaban heridas de arma de fuego; Drago recibió al menos ocho disparos, mientras que Riego falleció por una única herida compatible con un suicidio.

En la escena, los peritos secuestraron una pistola calibre 6.35 debajo del cuerpo del hombre y estimaron que los decesos ocurrieron cerca de 24 horas antes del hallazgo. La violencia también alcanzó a las mascotas del hogar, encontrándose un perro muerto por disparos y otro herido con un golpe en la cabeza.

La Fiscalía de Homicidios, liderada por Estanislao Giavedoni, dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la autopsia y ordenó asistencia veterinaria para el animal herido mientras investiga un presunto femicidio seguido de suicidio.

El impacto de la noticia sacudió al ámbito científico, donde Drago era una figura de máxima relevancia, bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Al respecto, la Facultad de Ingeniería Química de la UNL manifestó que “con profundo pesar les informamos del fallecimiento de la Dra. Silvina Drago, docente-investigadora de FIQUNL, Vicedirectora y Responsable del Área Cereales y Oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Casa.

Silvina contaba con más de 30 años de trayectoria, fue directora de innumerables proyectos nacionales y provinciales de investigación y transferencia en el área de alimentos con alto valor tecnológico, participó en proyectos y redes internacionales y dirigió tesis doctorales, de maestría y trabajos finales de carrera”.

La destacada trayectoria de la víctima incluía más de 165 publicaciones internacionales y la dirección de posgrados en la Universidad Nacional del Litoral. El comunicado institucional añadió que “también se desempeñó como Directora del Programa de Alimentos de Interés Social de la UNL.

Recientemente, había sido declarada Santafesina Destacada por el Concejo de la ciudad de Santa Fe y promovida a la categoría de Investigadora Superior de CONICET. Por este motivo, se decreta duelo institucional para el día de hoy (03/04/2026). Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento”.

Drago había alcanzado en febrero de este año el máximo escalafón dentro del Conicet tras haber sido distinguida previamente por su trayectoria internacional. La investigación continúa para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.