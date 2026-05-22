El presidente Javier Milei encabezará este domingo la comitiva oficial que participará del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El mandatario estará acompañado por la totalidad de su Gabinete, aunque hasta el momento persiste una incógnita política central: la posible ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La ceremonia religiosa comenzará a las 10 de la mañana y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Antes de eso, la jornada patria arrancará a la medianoche con una cadena nacional para transmitir el Himno Nacional. Luego, cerca de las 9.40, Milei y sus ministros cruzarán caminando desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana.

La presencia de Villarruel todavía no fue confirmada oficialmente y en el Gobierno admiten que el vínculo entre la vicepresidenta y el Presidente atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron en diciembre de 2023. La relación quedó prácticamente quebrada tras una serie de diferencias políticas, internas de poder y declaraciones cruzadas dentro del oficialismo.

En las últimas semanas, Villarruel ya había evitado compartir un acto religioso con el resto del Gabinete durante una ceremonia en Luján por el fallecimiento del papa Francisco. En aquella oportunidad, la vicepresidenta sostuvo que el evento se había “politizado” y criticó la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos.

El antecedente más recordado entre ambos ocurrió durante el Tedeum del año pasado, cuando Milei evitó saludar públicamente a Villarruel al ingresar a la Catedral. La escena quedó registrada por las cámaras y profundizó las especulaciones sobre la interna dentro del oficialismo. Ese mismo día, el Presidente también esquivó el saludo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En la previa de la ceremonia de este año, el arzobispo García Cuerva hizo un fuerte llamado al diálogo político y pidió terminar con la confrontación permanente. “Tenemos que lograr ese abrazo”, expresó al referirse a las tensiones entre dirigentes nacionales. También advirtió sobre el impacto social del ajuste económico y reclamó mayor presencia del Estado en áreas sensibles como discapacidad, jubilaciones y asistencia en barrios vulnerables.

La Iglesia Católica viene manteniendo una postura crítica frente a algunas políticas del Gobierno nacional, especialmente en relación con el recorte de programas sociales y el retiro de asistencia estatal en sectores considerados prioritarios. En ese contexto, se espera que el mensaje del Tedeum incluya referencias directas a la situación económica y social.

El acto del domingo será seguido de cerca tanto por el contenido político del mensaje eclesiástico como por las imágenes institucionales que pueda dejar una eventual coincidencia (o ausencia) entre Milei y Villarruel, en medio de una relación que dentro de la Casa Rosada muchos ya consideran “irreversible”