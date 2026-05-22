Cristian “Cuti” Romero volvió a quedar en el foco de la prensa inglesa luego de viajar a la Argentina para presenciar la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El defensor campeón del mundo decidió acompañar al club del que es hincha y surgió futbolísticamente mientras continúa recuperándose de una lesión en la rodilla derecha.

La decisión no cayó bien entre periodistas y simpatizantes del Tottenham, equipo que atraviesa una crisis deportiva y llegará a la última fecha de la Premier League peleando por no descender. El conjunto londinense enfrentará a Everton en un partido decisivo para mantener la categoría.

La crítica más dura llegó desde la radio británica TalkSport, donde el periodista Paul Hawksbee cuestionó con dureza la actitud del argentino. “No estar en el partido más importante del Tottenham desde 1976, fantástico”, lanzó irónicamente al aire. Luego agregó: “Va a ver al club del que es hincha en lugar de estar con un equipo amenazado con el descenso”.

Otro de los periodistas que apuntó contra Romero fue Tim Vickery, especialista en fútbol sudamericano, quien sostuvo que muchos hinchas ingleses sienten que el defensor “siempre estuvo más comprometido con la Selección argentina que con Tottenham”. Sin embargo, también explicó el fuerte vínculo emocional que une al futbolista con Belgrano, club donde debutó profesionalmente y del que nunca ocultó su fanatismo.

Romero arribó a Córdoba a comienzos de la semana y se entrenó en el predio de Villa Esquiú junto al plantel celeste. Allí fue recibido por hinchas y dirigentes, entre ellos el presidente del club, Luis Fabián Artime. Belgrano incluso publicó un video del defensor acompañado por la frase: “Belgrano es sentido de pertenencia”.

El campeón del mundo ya había anticipado su presencia en la final luego de que el “Pirata” eliminara a Argentinos Juniors en semifinales. En redes sociales escribió: “Ahí estaremos. ¡Vamos Belgrano!”, mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas cordobeses.

Actualmente, Romero atraviesa la etapa final de recuperación de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha y apunta a llegar en plenitud física al Mundial 2026 con la Selección argentina. Por ese motivo no iba a ser tenido en cuenta para el decisivo compromiso del Tottenham ante Everton.

Aun así, en Inglaterra consideran que el defensor debería haberse quedado cerca del plantel en un momento crítico para la institución. La controversia también reavivó rumores sobre un posible alejamiento del club londinense en el próximo mercado de pases, en medio de versiones que lo vinculan con Atlético de Madrid.