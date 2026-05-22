La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una demanda por daño ambiental presentada contra empresas petroleras que operan en Vaca Muerta y dio por cerrada una causa judicial que llevaba más de veinte años en trámite. El fallo desestimó el reclamo impulsado por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) al considerar que no existían pruebas concretas que acreditaran contaminación ambiental en la Cuenca Neuquina.

La resolución fue firmada por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, junto a los conjueces Silvina Andalaf Casiello, Rocío Alcalá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas. Según la sentencia, la organización demandante no logró demostrar qué zonas específicas estaban contaminadas ni de qué manera las actividades petroleras habrían afectado el suelo, el aire o los cursos de agua de la región.

La causa se había iniciado en 2004 y apuntaba contra un amplio grupo de compañías vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. Entre las empresas demandadas figuraban YPF, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Oil & Gas, además de otras firmas del sector energético.

ASSUPA sostenía que la actividad petrolera había provocado procesos de desertificación, deforestación, apertura de caminos y afectación de acuíferos y cursos de agua en distintas áreas de la Cuenca Neuquina. También reclamaba medidas de recomposición ambiental y la creación de fondos específicos para restaurar las zonas presuntamente afectadas.

Sin embargo, la Corte consideró que la demanda presentaba “vaguedad e imprecisión” y cuestionó que la organización intentara utilizar el proceso judicial para investigar daños que debían haber sido acreditados previamente. Los jueces remarcaron que la denuncia no individualizaba hechos contaminantes concretos ni responsabilidades específicas de cada empresa involucrada.

El fallo también señaló que la asociación no pudo probar la existencia de un daño ambiental interjurisdiccional, requisito indispensable para que la Corte intervenga de manera originaria en este tipo de expedientes. Según los magistrados, nunca se identificaron con precisión los tramos de agua, suelos o áreas contaminadas que excedieran los límites provinciales.

La decisión judicial representa un fuerte respaldo para el desarrollo de Vaca Muerta, considerada actualmente una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo y uno de los motores energéticos de la Argentina. El fallo llega además en un contexto de expansión de inversiones petroleras y proyectos exportadores vinculados al shale neuquino.

En paralelo, organizaciones ambientalistas y comunidades de la Patagonia continúan cuestionando el impacto ecológico de la actividad extractiva en la región. A pesar del cierre de esta causa, distintos sectores sostienen que seguirán impulsando denuncias y controles sobre las operaciones petroleras en la Cuenca Neuquina.