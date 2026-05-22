El presidente Javier Milei anunció este jueves una nueva reducción de retenciones para el sector agropecuario durante su discurso en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La medida alcanzará al trigo y la cebada, cuyos derechos de exportación pasarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio.

Además, el mandatario adelantó que el Gobierno implementará una baja gradual de las retenciones a la soja desde enero de 2027. Según explicó, la reducción dependerá del nivel de recaudación y se aplicará de manera progresiva entre un cuarto y medio punto porcentual por mes. Milei aseguró que el esquema continuará hasta 2028 “si somos reelegidos”.

El anuncio representa un nuevo gesto hacia el campo luego de meses de tensión con productores agropecuarios y entidades rurales por la presión tributaria sobre las exportaciones. En los últimos meses, el Gobierno ya había aplicado rebajas temporales para distintos cultivos, aunque había advertido que muchas de esas medidas tenían carácter transitorio.

Durante el acto, Milei defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a cuestionar el rol del Estado en la economía. “No es el Estado presente lo que genera riqueza, es el mercado presente”, afirmó ante empresarios y representantes del sector agroexportador.

El Presidente también confirmó que habrá beneficios fiscales para otros sectores productivos. Entre ellos mencionó reducciones impositivas para la industria automotriz, la petroquímica y el sector de maquinarias, aunque todavía no se difundieron detalles técnicos sobre el alcance de esas medidas.

La decisión fue bien recibida por referentes del agro, que desde hace meses reclamaban una reducción permanente de los derechos de exportación. Sin embargo, distintas entidades rurales vienen insistiendo en que el alivio también debería extenderse a otros cultivos clave como maíz, sorgo y girasol.

Hasta ahora, las retenciones sobre la soja se mantenían entre las más elevadas del esquema tributario argentino. Durante la rebaja temporal aplicada a comienzos de 2025, la alícuota había descendido del 33% al 26%, mientras que los derivados pasaron del 31% al 24,5%. Parte de esos beneficios luego fueron revisados por el Gobierno.

El anuncio ocurre en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar el superávit fiscal y al mismo tiempo incentivar el ingreso de divisas por exportaciones. El agro continúa siendo uno de los sectores estratégicos para la generación de dólares y para el equilibrio de las cuentas externas argentinas.