Racing volvió a jugar sin público en el Cilindro de Avellaneda por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro ante Caracas, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos, se disputó a puertas cerradas debido a una sanción que la Conmebol le aplicó al club por los incidentes registrados durante la pasada Copa Libertadores.

La medida disciplinaria se originó tras el impresionante recibimiento que los hinchas de la Academia realizaron en la semifinal frente a Flamengo en 2025. Aquella noche, el estadio estuvo colmado de bengalas, fuegos artificiales y humo, una situación que retrasó el inicio del partido y derivó en una fuerte penalización por parte del organismo sudamericano.

Como consecuencia, Racing fue castigado con tres partidos internacionales consecutivos sin espectadores en condición de local. Además, si avanza a la próxima instancia de la Sudamericana, deberá disputar otro encuentro con aforo reducido.

El duelo contra Caracas representó el segundo compromiso que el equipo de Gustavo Costas afrontó con las tribunas vacías. El primero había sido frente a Botafogo, también en Avellaneda, mientras que el tercero será ante Independiente Petrolero de Bolivia para cerrar la fase de grupos.

No es la primera vez reciente que Racing recibe una sanción de este tipo. A comienzos de 2025 ya había jugado un partido internacional sin público por el uso de pirotecnia durante las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente a Corinthians.

La Conmebol también incluyó una multa económica dentro del castigo. Según trascendió en distintos medios deportivos, el club de Avellaneda debió afrontar una penalización cercana a los 200 mil dólares, vinculada además a hechos de racismo denunciados durante el partido ante Flamengo.

La ausencia de público representa un golpe deportivo y económico para Racing, especialmente en un torneo donde el apoyo de sus hinchas suele ser determinante. El Cilindro, oficialmente llamado Estadio Presidente Perón, tiene capacidad para más de 55 mil espectadores y es considerado uno de los escenarios más imponentes del fútbol argentino.

En medio de este contexto, Racing buscó mantenerse con chances de clasificación en un grupo complicado de la Copa Sudamericana, donde comparte zona con Caracas, Botafogo e Independiente Petrolero.