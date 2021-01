Entre críticas y halagos, así fueron las sensaciones en San Juan tras el programa de Marley y Lizy

Por el Mundo en Casa salió al aire en Telefe este domingo y provocó varias sensaciones entre los sanjuaninos. El programa que conduce Marley con la compañía de Lizy Tagliani, que mostró varios puntos turísticos y culturales de la provincia, trajo críticas y halagos.

El programa empezó a las 20.30 y antes fue anunciado por las redes sociales del Ministerio de Turismo y Cultura. Este ciclo migró debido la pandemia. El conductor bonaerense estaba acostumbrado a exhibir distintas partes del mundo, pero la imposibilidad de viajar y los protocolos sanitarios aplicados en otros países hicieron que la producción del canal líder en audiencia decidiera abocarse a recorrer la Argentina.

El 2021 empezó con el foco puesto en San Juan y sus paisajes y centro culturales. Así Marley y Lizy llegaron en helicóptero al Valle de la Luna, recorrieron el Parque Provincial Ischigualasto, el Teatro del Bicentenario, el Auditorio Juan Victoria, la Casa Natal de Sarmiento, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y el Dique Punta Negra. También anduvieron por plantaciones de olivo y una bodega.

Tras finalizar el programa, que se grabó en diciembre, los comentarios en redes sociales no demoraron en llegar. La periodista Betty Puga Camporro dijo en su Facebook: "Vergüenza ajena el programa sobre San Juan en Telefé. Errores de los conductores al nombrar lugares (Parque "Nacional" Ischigualasto, Museo de Arte Moderno de San Juan, el "nuevo" Auditorio Bicentenario) y de conceptosimportantes (como decir "borracha" por tomar vino en una bodega), errores en los graf (pisados) e imágenes cambiadas en la post producción, además de chistes groseros y de doble sentido todo el tiempo".

Otro periodista, Daniel Solar, publicó en la misma red social: "#PorElMundoEnCasa, con la conducción de Marley y Tagliani, se burlaron de San Juan e insultaron a los sanjuaninos. En Radio Sarmiento, en el programa de la mañana, la periodista y locutora Yanina Balmaceda dijo que "no me gustó el programa", pero "no es un programa cultura, sino uno que juega con el humor y la vulgaridad".

DIARIO HUARPE hizo una consulta en Instagram y Twitter. “Hermoso programa, lo mostró todo”, dijo una lectora a este medio, Belén, en la historia de IG. “Me reí mucho, muy bonito todo lo que mostraron, escribió otra lectora. En una encuesta realizada en la misma red social, el 78% de los votantes dijo que sí le gustó el programa y el 22% que no.

En una encuesta en Twitter el resultado fue diferente. El 51,8% dijo que no le gustó el programa, mientras que el 48,2% señaló que sí.

