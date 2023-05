Estas elecciones tuvieron la particularidad de que las tres fórmulas principales cuentan con un candidato a vicegobernador que actualmente es intendente. Si se tiene en cuenta las cifras del domingo electoral en la categoría de jefe comunal, queda a la vista que Cristian Andino y Fabián Gramajo obtuvieron un mejor resultado que Fabián Martín en cada uno de sus departamentos. Los dos primeros de la Agrupación San Juan por Todos y el último Unidos por San Juan.

Si bien estuvo suspendida la elección en la categoría a gobernador y vice debido a la cautelar de la Suprema Corte de Justicia, se puede hacer una comparación de los votos que obtuvieron las figuras departamentales.

Así es que queda en evidencia que a nivel porcentual la que más sumó fue la candidata de Cristian Andino, Analía Becerra, ya que la agrupación San Juan por Todos alcanzó el 86% de los votos habilitados en San Martín.

A nivel de caudal de votos, la elección de Daniela Rodríguez en Chimbas fue la que más aportó. Es que individualmente sumó más de 15.000 sufragios y esto es irrepetible para los candidatos de los otros distritos. De este modo, Fabián Gramajo se destaca por el caudal de votos propios que agregó a la cuenta general.

Y, por último, se da el caso de Fabián Martín, que si bien con sus candidatos logró más de 20.000 votos, estos están distribuidos en tres figuras. Contabilizando los sufragios del ganador de Rivadavia, que fue Sergio Miodowsky, el compañero de fórmula de Marcelo Orrego se quedó con 9.396 votos que representan un 49% de los votos.

Es decir que si se tiene en cuenta al porcentaje de votos, el compañero de fórmula de Sergio Uñac fue el que logró la mayor cifra. Si se analiza el caudal de votos, el acompañante de José Luis Gioja es el que obtuvo el mayor volumen. Ambos por sobre el candidato de vicegobernador de Marcelo Orrego.

Dato

Aún no se conoce cuándo se realizará la elección de gobernador y vicegobernador porque todavía la Suprema Corte de Justicia no define si Sergio Uñac puede o no ser candidato a gobernador.