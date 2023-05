Como había adelantado luego de la conferencia que dio en Casa de Gobierno el domingo, Sergio Uñac encabezó en el Partido Justicialista un masivo acto con la militancia. Con un extenso discurso, en el que hizo hincapié en la decisión de la Suprema Corte de Justicia que suspendió la elección para gobernador y vicegobernador, el pocitano dijo ante su gente que le ganó a Orrego por más de 50.000 votos.

El gobernador Sergio Uñac dijo ante los militantes que “este domingo obtuvimos el 51% y le sacamos más de 15% al frente de Unidos por San Juan. En la categoría individual de gobernador y vicegobernador, nosotros le sacamos más de 50.000 votos a Orrego”, numeró y sentenció que “miren como nos quitaron la posibilidad de festejar como correspondía en este día”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Si se tiene en cuenta los datos provisorios en la categoría de diputados proporcionales, el frente San Juan por Todos sumó 194.179 votos. Es decir, le saca más de 50.000 votos a Unidos por San Juan, que totalizó 138.883.

Siguiendo con la referencia de la categoría de diputados proporcionales y desglosando el dato para hacer un mano a mano entre el pocitano y el santaluceño, el que más votos obtuvo fue Marcelo Orrego. Es que la subagrupación de Vamos San Juan sumó 114.640 mientras que Cambia San Juan, logró 125.856.

Críticas a la decisión de la Suprema Corte

El gobernador Sergio Uñac aprovechó un momento del multitudinario acto en el PJ para hacer referencia a la decisión de la Suprema Corte de Justicia que llevó a la suspensión de la elección a gobernador y vicegobernador.

Uñac, afirmó que “la verdad que me apena, y no en términos personales, sino como sanjuanino, que no tuvimos la oportunidad de votar a gobernador y vicegobernador. Vaya que se repite la historia que nos hizo vivir una triste jornada electoral”.

Publicidad

El mandatario, afirmó además que “los sanjuaninos somos un pueblo manso, pero ellos nos confunden con otra cosa y por eso es que estamos reiterando que nos traten con el respeto que nos merecemos”.

Y, cerró diciendo que “quiero que hoy todos los que me acompañan en este acto multitudinario, le comenten a todos que la mejor manera de frenar el avasallamiento que estamos sufriendo los sanjuaninos no puede hacernos claudicar en la lucha por defender la posibilidad de votar en todas las categorías”.

Textuales

Imagen: DIARIO HUARPE: Sergio Uñac / candidato a gobernador “Este ha sido el primer tiempo, el partido va a finalizar cuando nos dejen elegir la categoría de gobernador y vicegobernador”. “Si en las elecciones que vengan gana otro frente yo me voy a encargar de pedir vayamos a una nueva, ya que de concretarse esto recién estaríamos 1 a 1”.