Este próximo lunes 20 de abril, agentes y equipos de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Humano y unidades de organismos públicos y de otros ministerios del Gobierno de San Juan, visitarán el Colegio Secundario de Barreal (Avenida Presidente Julio Roca s/n – Calingasta), con los objetivos del programa “San Juan Cerca” que facilitará a las comunidades que necesiten efectuar trámites esenciales que, por la distancia, los habitantes de Calingasta no puedan trasladarse a Capital.

Verificación de automotor

Habrá un equipo para realizar este trámite sobre el grabado de autopartes del Registro Único Provincial de Automotor y Autopartes (RUPVAA). Para tal efecto, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público llevará el equipamiento necesario para las inspecciones vehiculares, teniendo en cuenta que este trámite es de carácter obligatorio para los automotores inscriptos desde 2001, motos nacionales desde 2004 y la totalidad de unidades importadas (motos sin importar año de radicación) y maquinaria pesada, grúas, maquinaria industrial y agrícola.

La verificación, es el modo de garantizar la trazabilidad de los vehículos usados y para prevenir el tráfico ilegal de piezas automotores. Para acceder a este servicio -que tiene un costo- hay que preinscribirse a través de la web oficial https://www.verificacionsanjuan.com.ar/ y llevar toda la documentación al turno asignado. La atención será a metros de la sede del San Juan Cerca, en la Comisaría 33 (también sobre la Avenida Presidente Julio Roca, pasando la plaza San Martín.

Registro de Productores Mineros

También se podrá hacer gestiones específicas sobre la actividad minera que se despliega en todo el departamento en aspectos como el Registro de Productores Mineros (para aquellos titulares de derechos mineros que deban inscribirse para obtenerlas guías de tránsito para el traslado de minerales) y el programa Huellas Mineras (para obtener un subsidio para la obra o mejora de huellas desde el ingreso hasta donde se hace la actividad productiva).

Capacitaciones

Como parte de la convocatoria del “San Juan Cerca” se hará un curso de Manipulación de Alimentos para aquellas personas que desean trabajar en algún tramo de la cadena de algún emprendimiento productivo (quien prepara alimentos, pero también mozos, lavacopas, entre otros puestos de trabajo). Esta formación comenzará el domingo 19 de abril a las 17 horas y luego continuará el lunes 20, a las 8:30 hs. en la misma sede del operativo integral. Ambas jornadas son obligatorias para poder obtener el carnet de Manipulación de Alimentos.

Controles sanitarios y otros servicios

Personal de todas las dependencias ministeriales también estarán en el operativo “San Juan Cerca”, en zonas rurales. Se realizarán atenciones para los servicios como el RUPA -el Registro Único de Productos Agropecuarios y Pecuarios- que implica la inscripción del productor que denuncia o expone su espacio de cultivo, ya sea una parcela o varias hectáreas de todo tipo de plantaciones desde olivos, alfalfa, pistachos, viveros para acceder a beneficios, programas, estadísticas de comercialización.

La tierra puede ser propia, alquilada o parte de una sucesión-, Marcas y Señales de Ganado -para la identificación colectiva del ganado bovino y equino (con fuego) y ovejas, cabras, porcinos con señal de sangre; ya que se exige para faenar, para traslado, para ventas y se debe renovar cada 10 años-. En estos casos se inicia el trámite y luego finaliza en el Centro Cívico.

Otros servicios de “San Juan Cerca” estarán brindados por Pymes y Emprendedores -como la información para acceder a créditos y microcréditos tanto para quien comienza una actividad o ya está avanzada o es una empresa productiva o de servicios ya conformada; de hasta 3.000.0000 pesos para adquirir insumos, maquinaria, entre otros- y el Registro Provincial de Emprendedores que concentra la información de artesanos y emprendedores para ser convocados para diferentes ferias y capacitaciones.

Entre las gestiones más requeridas por las diferentes comunidades también estará presente este lunes personal para realizar renovación y actualización gratuita del DNI y el registro de titularidad de la tarjeta SUBE; operativos de licencia de conducir, la posibilidad de reimprimir facturas de los impuestos inmobiliarios y automotor y hacer planes de pago de las deudas, abrir y blanquear cuentas de Ciudadano Digital (CIDI), solicitar turnos e imprimir documentos a través de esta aplicación. Inclusive solicitar los subsidios provinciales y nacionales en EPRE y la facturación de OSSE.

Se podrá hacer controles de salud con médicos clínicos, vacunación y la gestión de turnos con especialistas para patologías más complejas o estudios médicos puntuales.

Además, se realizarán inscripciones a los próximos cursos del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), los empleados públicos tanto de organismos provinciales como municipales podrán pedir préstamos personales a la Caja de Acción Social.

Se podrá consultar sobre los diferentes programas vigentes del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano; hacer denuncias en Defensa al Consumidor; inscribirse y consultar deuda del IPV; se podrá pedir información sobre plan FinEs y Progresar, desbloquear netbooks y notebooks; asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios y distintos trámites para docentes (foja de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional). Se podrá colocar pipetas y antiparasitarios y consultar sobre planes de forestación.

Operativo estatal

El San Juan Cerca es una política pública en la que están involucrados todos los ministerios y secretarías de Estado y organismos: Familia y Desarrollo Humano, Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura, Agua y Energía; además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Seguridad y Orden Público. Además, estarán el EPRE y OSSE. Tiene por objetivo facilitar el acceso a la información y a la realización de gestiones a toda la comunidad, para que no tenga que trasladarse hasta las sedes operativas de gobierno, como el Centro Cívico. Todas las prestaciones se pueden resolver en la misma jornada, sin sacar turnos. Es fundamental que los interesados lleven su DNI y toda documentación pertinente al trámite que desean realizar.

