Es engañoso el video viral que dice que el gasoducto Néstor Kirchner “es todo una farsa”

-Circula un video en el que un hombre que no se identifica señala que el gasoducto Néstor Kirchner es “todo una farsa”, mientras filma a operarios quitando la trampa de scraper, un mecanismo de seguridad que permite realizar tareas de control y mantenimiento.

-La filmación es real: no está adulterada y se grabó luego de la inauguración oficial de la obra en Salliqueló, Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, es engañosa.

-Los operarios no están “desmontando” la obra; están realizando un trabajo estándar para automatizar una válvula del gasoducto. Esta tarea no afecta el llenado de la instalación gasífera, que está finalizada, sino que es un procedimiento destinado a su correcto funcionamiento. Se estima que en una semana podría llegar el gas a Buenos Aires.

Por Miquela Juárez y Victoria Terzaghi, de Diario Río Negro para Reverso

El domingo 9 de julio se llevó a cabo el acto de inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Allí, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa accionaron manualmente una válvula de operación. El evento fue transmitido por numerosas plataformas, y dio lugar a desinformación acerca de la terminación de la obra, que fue verificada por Reverso.

El lunes se viralizó otra versión engañosa: un video en el que un hombre señala que se está desmontando “lo que ayer Cristina inauguró” y que es “todo una farsa”, ya que se ve a operarios quitando la trampa de scraper (un mecanismo de seguridad que permite realizar tareas de control y mantenimiento), lo que generó numerosas reacciones.

Sin embargo, el video es engañoso. La filmación es real: no está adulterada y se grabó luego de la inauguración en Salliqueló, Provincia de Buenos Aires. Pero las operaciones que relata el autor anónimo son trabajos para automatizar la operación del gasoducto. Estas tareas no afectan el llenado del gasoducto, cuyas instalaciones ya están finalizadas, sino que son procedimientos destinados a su correcto funcionamiento.

La desinformación circuló en TikTok, WhatsApp y Twitter en forma viral.

No se está “desmontando” el gasoducto

En el video se escucha a un hombre que no se identifica decir: “¿Qué pasó acá? Están desarmando lo que ayer Cristina (Fernández de Kirchner) inauguró. El scraper ya lo sacaron, pusieron una brida ciega. Están torqueando la válvula que ayer abrió Cristina. Todo una farsa”.

“Un scraper, también conocido como ‘chancho inteligente’, es un dispositivo de limpieza y control en un ducto, que se ‘lanza’ en el inicio del tramo que se quiere ‘barrer’ y circula con la misma presión del fluido del ducto. Se recepciona al final del tramo que se ‘corrió’ en una instalación receptora”, explicó a Diario Río Negro -medio aliado de la alianza Reverso- el vicepresidente de la empresa Ingeniería SIMA, Diego Manfio.

Y precisó que esa instalación receptora -la misma que se ve desmontada en la filmación viral- “tiene la característica de ser como un by pass, que ‘encierra’ el scraper y se recupera, mientras que el gas sigue fluyendo, una vez vuelto a cerrar el by pass”. A diferencia del gasoducto en sí, que se encuentra bajo tierra, las trampas de scraper son instalaciones de superficie.

Desde el sector de Prensa de la empresa estatal Energía Argentina SA (a cargo de la licitación de la obra del gasoducto), Mauro Djedjeian confirmó a Diario Río Negro que el video fue filmado, en efecto, en el lugar donde se realizó el acto del 9 de julio.

Captura del video que circuló en WhatsApp, TikTok, Twitter y otras plataformas.

Uno de los trabajadores que se ve en el video tiene un mameluco con la leyenda “Lusalco SA”. Se trata de una empresa dedicada a la perforación horizontal dirigida, que fue subcontratada por BTU SA, una de las 3 empresas adjudicatarias de la obra, junto con Techint y SACDE. A su vez, desde Energía Argentina precisaron que los trabajadores -de la empresa Lusalco SA- que se ven en la grabación “están reinstalando la automatización de la válvula, que es como debe quedar”.

El presidente de la empresa, Agustín Gerez, expresó este miércoles en declaraciones a Radio FM Urbana Play que los gasoductos se operan de 2 maneras. La manual, que se utiliza “solamente cuando el sistema automatizado no está funcionando o tiene un problema”, y la automática. La primera de ellas es la que accionaron el domingo pasado las autoridades nacionales durante el acto de inauguración del gasoducto. Se trató de una apertura simbólica, ya que la tarea de accionar manualmente la válvula requiere personal especializado.

De modo que, tras la inauguración, tuvo que reinstalarse el mecanismo de automatización, explicó Gerez, ya que, “por cuestiones de seguridad, el gasoducto opera primordialmente de forma automática y después, si hay algún inconveniente con este sistema, se opera manualmente”.

En general, la operación manual “se utiliza para cerrar el paso”, y detalló: “Cuando vos tenés un problema con una fuga o tenés que hacer una refacción, tenés que hacer un cierre. Si el sistema automático que se dirige a través de una computadora no funciona, utilizás la válvula”.

Así, la grabación viral sugiere que el gasoducto es una “farsa” ya que se está “desmontando”. Pero eso no es lo que los operarios están haciendo. La desvinculación del extremo donde se introduce el scraper se debe a que la válvula que se giró el 9 de julio fue montada para que pudiera ser accionada por las autoridades en el acto de inauguración, como señaló Gerez. Pero la válvula que quedará operativa será la automática que se montó luego, y para lo cual se debió desmontar primero el cabezal del scraper, como se ve en la filmación.

El llenado del gasoducto Néstor Kirchner

Respecto de las etapas del gasoducto, “primero se hicieron las pruebas hidráulicas de todo el sistema. Después viene el secado y después el llenado con gas en sí que, además, se hace paulatinamente, de válvula en válvula, para [controlar] que no haya ningún inconveniente”, señalaron desde el Gobierno de Neuquén a Diario Río Negro. Actualmente, la instalación se encuentra en la etapa de llenado de gas, que tiene que completar 25 millones de metros cúbicos.

Diario Río Negro consultó a Energía Argentina sobre cuándo se completará el llenado del gasoducto y desde allí señalaron que será entre el 18 y el 19 de julio. El 20 de junio iniciaron las tareas de presurización de la planta en Tratayén que se extendieron por 3 días. "Calculamos que el llenado tarda unos 22-23 días”, detalló Gérez, el presidente de la empresa.

El llenado podría acelerarse si se inyecta desde Salliqueló, es decir desde el extremo final, pero Geréz consideró que “hay que hacer algunas modificaciones técnicas. En realidad, por los días que nos ahorramos no vale la pena”. La fecha de inauguración inicial del gasoducto estaba prevista para el 20 de junio. Se postergó debido a los días que estaba prevista la presurización de la planta en Tratayén y los posteriores que tardaría el llenado.

La empresa Techint, miembro de la Unión Transitoria de Empresas junto con la compañía SACDE -encargada de dos tercios de la obra del gasoducto y obras complementarias-, fue consultada por Diario Río Negro sobre las tareas que restan para que el gasoducto comience a desempeñar sus funciones que el gasoducto comience a desempeñar sus funciones. Detallaron que se trata de acciones secundarias que “no hacen a la operación del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, como revegetación, armado de canteras y algunas protecciones en zonas puntuales”.

Por lo tanto, volviendo al video viral, la filmación es real: no está adulterada y se grabó luego de la inauguración oficial de la obra en Salliqueló, Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y como se contó, es engañosa.

