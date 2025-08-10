Muchas veces las figuras del fútbol dan más que hablar por lo que hacen fuera de la cancha. Mauro Icardi, el delantero más conocido por su vida amorosa que por su presente deportivo, dejó una marca bien curiosa cuando en su paso por las inferiores del Barcelona.

Lo que empezó como un día tranquilo y normal en La Masía se convirtió en algo que un ex compañero aún no olvida. Con la pelota como pasión de fondo, un joven Icardi mostró un lado que si bien su colega lo cuenta como divertido, claramente no aporta a su ya complicada imagen pública.

Sergi Gómez, que compartió años de entrenamientos con el rosarino en la cantera blaugrana, todavía se ríe cuando repasa los momentos que vivió con él. El futbolista español contó que Icardi lo arrastró a un parque cerca de La Masía con una gomera casera, hecha con una rama en forma de Y y una goma dura.

“Me dice: ‘Ven Sergi, vamos aquí al parque de al lado’”, recuerda Gómez, y de golpe vio cómo el argentino apuntaba a una paloma en lo alto. Con un tiro certero, “plaf, cayó la paloma de más de 20 metros”, y Gómez confesó que se quedó pensando: “¿Qué hace este tipo?”.

La cosa escaló cuando volvieron a La Masía, ya que Icardi, sin inmutarse, desplumó el ave, le sacó las tripas y la cocinó frente a todos. ”Le sacó todas las plumas, las piedras del cuello, después abrió una percha de alambre, la pasó por dentro, encendió como una hoguera, la cocinó y se la comió delante mío”, relató Gómez, todavía asombrado.

Por qué Icardi no siguió en Barcelona

Mauro Icardi llegó a La Masía desde Newell's con un olfato goleador que prometía un gran futuro en el fútbol, pero su paso por el club no terminó de la mejor forma. Su estilo, puro instinto y definición, chocaba con la filosofía del Barcelona, que apuesta todo al toque y la posesión. Aunque llegó a jugar en el Juvenil A, nunca se sintió del todo a gusto con esa manera de jugar.

En 2011, Icardi tomó las riendas y se fue a Sampdoria en Italia, buscando un lugar donde su juego encajara mejor. Lo que empezó como un préstamo por un año se convirtió en un traspaso definitivo después de que el conjunto genovés ejecutará la cláusula de compra de tan solo 400 mil euros. Luego, sus actuaciones lo llevarían a grandes como Inter de Milán y París Saint-Germain, aunque hoy su foco esté puesto en su separación de Wanda Nara.