La tranquilidad de la tarde de este sábado en el Dique de Ullum se vio interrumpida por un grave accidente que tuvo como protagonista a un hombre que practicaba parapente en el Cerro Tres Marías.

El deportista perdió el control de su equipo y terminó impactando contra una de las laderas del cerro. El fuerte golpe le provocó una herida en la cabeza con abundante sangrado, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar disfrutando de la jornada.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre se encontraba consciente al momento de recibir la asistencia, aunque presentaba un cuadro delicado debido al impacto. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y hasta el lugar llegaron profesionales de Emergencias Médicas y efectivos de la Comisaría 30°, quienes brindaron las primeras atenciones y evaluaron el traslado del herido a un centro de salud.

Las autoridades investigan las causas del accidente y no descartan que las condiciones del viento o una falla técnica en el parapente hayan influido en la maniobra que terminó con el impacto contra el cerro.