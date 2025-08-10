Pocito vivió una jornada especial este sábado al celebrar sus 141 años de historia. El acto central tuvo lugar en la Plaza La Libertad y fue encabezado por el intendente Fabián Aballay, quien estuvo acompañado por la diputada departamental Stella Maris Caparrós, el presidente del Concejo Deliberante, Flavio Quadri, concejales, funcionarios municipales y judiciales, además del párroco José Cardozo.

El evento contó con la presencia de los cuerpos de bandera de todas las escuelas del departamento, la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Montaña 22, autoridades de instituciones, clubes deportivos, centros de jubilados, vecinos, empresarios y comerciantes locales, que se sumaron para compartir el emotivo aniversario.

El RIM 22 participó del acto oficial. Foto: Gentileza

Durante la ceremonia, Aballay entregó reconocimientos a vecinos e instituciones que se destacan por su aporte a la comunidad. Recibieron distinciones el dúo folclórico “Las Voces del Abanico”, integrado por José Omar Leiria y Alfredo Oscar Oro; la comerciante Teresa Vargas; el director y locutor de Radio AM Las 40, Antonio Canales; el auxiliar de laboratorio Juan Antonio Guevara; los ciclistas Ricardo Julio y Facundo Tivani; y el grupo musical “Tony y Los Magníficos”, compuesto por Julio, Juan, Maximiliano y Miguel Salinas.

El intendente entregó reconocimiento a vecinos. Foto: Gentileza

El cierre del acto estuvo a cargo del músico Diego Villegas y de la puesta en escena de la obra de Danza Teatro “La china más linda del Quinto Cuartel”, interpretada por bailarines independientes, que aportaron un broche artístico cargado de identidad local.