El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo en San Juan una jornada fría por la mañana y agradable por la siesta, con cielo algo nublado y vientos del sector sur que se mantendrán a lo largo del día.

Según el informe, la temperatura mínima será de apenas 2°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde. El cielo permanecerá algo nublado de principio a fin de la jornada, sin probabilidades de precipitaciones.

Publicidad

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sector sur, con una velocidad estimada en 12 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más baja, especialmente durante las primeras horas del día y en la noche.

Con estas condiciones, se espera un domingo típico de invierno en la provincia, ideal para actividades al aire libre durante la tarde, aunque se recomienda salir abrigado por las bajas temperaturas matinales y nocturnas.