El sector panadero de San Juan atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos y la incertidumbre laboral. Así lo expresó Jorge Bustos, secretario general del Sindicato de Panaderos y Pasteleros de San Juan, quien describió un panorama “bastante complicado” para trabajadores y pequeños empresarios.

“Está todo incierto, bastante complicado, muy complicado en el tema laboral y en todos los sentidos”, señaló Bustos, al tiempo que remarcó que la baja en las ventas se siente con fuerza durante los meses de verano. “Generalmente, enero y febrero son bastante complicados, pero este año se nota muchísimo, han bajado las ventas un montón”, afirmó.

Publicidad

Según explicó, la realidad del sector se refleja en el trabajo cotidiano de los panaderos. El sindicalista indicó que la merma en la producción diaria es notoria. En ese contexto, reconoció, sin estadísticas ni datos puntuales, que algunas panaderías ya han cerrado sus puertas, aunque aclaró que no se trata de un número elevado.

La preocupación también se extiende al plano laboral ante posibles medidas del Gobierno. “Estamos complicados por las nuevas medidas que tomaría el Gobierno en cuanto al rendimiento total de los trabajadores”, advirtió Bustos, y agregó: “Sabemos que va a ser bastante complicado para el trabajador todo lo que se viene”. Por eso, definió el momento actual como uno de incertidumbre.

Publicidad

Otro punto crítico que mencionó es el trabajo no registrado, una problemática persistente en el rubro. “Tenemos muchísimas partes en negro por dos motivos: porque el empresario quiere abaratar costos y porque el trabajador se adecua para no perder beneficios”, explicó, al tiempo que aseguró que el sindicato también lucha contra esa situación.

En cuanto a los costos, Bustos fue contundente al referirse a los servicios. “La luz y el gas son imposibles, es imposible”, afirmó, y sostuvo que el impacto de las tarifas se suma al aumento de insumos como la harina.

Publicidad

Finalmente, el dirigente sindical se refirió a la reciente paritaria, que cerró aumentos del 3,2% para enero y febrero y del 3,52% para marzo y abril. Sin embargo, reconoció que los incrementos resultan insuficientes. “Hoy estamos acompañando la inflación, pero es un 1 o 2%, cuando antes nunca se acompañaba y la inflación era galopante”, sostuvo.

“Por eso existe el desfasaje que hay hoy en los sueldos básicos de los panaderos”, concluyó Bustos, y remarcó que, una vez más, “todo el peso del sacrificio lo termina llevando el trabajador, que siempre le pone el pecho a las balas”.