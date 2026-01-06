Estado del Paso de Agua Negra durante este martes 6 de enero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente que el Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) se encuentra habilitado para el tránsito en su horario habitual de verano, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas.

La comunicación oficial, emitida este martes 6 de enero, destaca que el cruce fronterizo opera con normalidad. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en una serie de recomendaciones de seguridad para los miles de turistas, transportistas y residentes que utilizan este corredor binacional.

Publicidad

Recomendaciones de seguridad vial

Debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos de la ruta, se insta a los conductores a:

Circular con luces bajas encendidas en todo momento.

Respetar estrictamente los límites de velocidad señalizados.

Mantener una conducción atenta y precavida, reduciendo la velocidad al aproximarse a maquinaria vial o equipos de trabajo.

Portar la documentación personal y del vehículo en regla, incluyendo el seguro internacional obligatorio.

Claves para un cruce ordenado

Para agilizar los trámites migratorios y aduaneros, se recomienda:

Realizar los trámites de importación temporal de vehículos con antelación.

Tener a mano el pasaporte o DNI vigente.

Consultar los requisitos sanitarios vigentes para ingresar a Chile, los cuales pueden actualizarse sin previo aviso.

Considerar que, por condiciones meteorológicas adversas (como las tormentas pronosticadas para mañana), el horario de habilitación puede modificarse por razones de seguridad.

Contactos de emergencia y asistencia

El comunicado oficial recuerda los números de utilidad para los viajeros: