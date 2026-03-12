Allanamiento en 25 de Mayo: secuestran armas de fuego y municiones en una ferretería

En un procedimiento llevado a cabo en las últimas horas, efectivos de la División UFI Genérica allanaron una ferretería y vivienda particular ubicada en Avenida 25 de Mayo, en el departamento homónimo. La medida judicial se enmarca en una investigación por un caso de amenazas agravadas con arma de fuego.

El operativo, realizado tras tareas investigativas previas, apuntó contra el propietario del local, identificado como Moll, de 41 años. Al momento de la intervención policial, el hombre fue entrevistado por los uniformados, procediendo al secuestro de un importante arsenal que mantenía en su poder.

Publicidad

Armamento decomisado

Durante la inspección en el inmueble, los agentes incautaron las siguientes piezas:

Una pistola calibre 9 mm , marca Bersa, modelo TPR9XT, junto con dos cargadores y 16 cartuchos del mismo calibre.

Una pistola calibre .45 , marca Glock, con dos cargadores y 23 cartuchos.

Un fusil marca Colt , calibre .22 largo.

167 cartuchos calibre .22 largo .

Un aire comprimido tipo fusil , marca Kral Arms, calibre 5.5 mm.

Un pistolón marca Boito, junto con 24 cartuchos calibre 14.

Antecedentes de la causa

El allanamiento tuvo su origen en un grave hecho ocurrido el pasado 7 de febrero de 2026. Según consta en la denuncia, la víctima fue interceptada por Moll, quien, en el marco de un conflicto de vieja data, lo amenazó de muerte utilizando un arma de fuego. El damnificado advirtió a las autoridades que esta no era la primera vez que era intimidado de esa manera por el ahora aprehendido.

Publicidad

Situación procesal

Tras el procedimiento, tanto Moll como la totalidad del material secuestrado fueron trasladados a la dependencia de la Comisaría 10°, donde permanecen a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de formalización de la investigación.

La causa se encuentra a cargo de la Dra. Daniela Pringles, Fiscal Coordinadora de la UFI Genérica, quien supervisa las diligencias legales correspondientes. El personal de la División UFI Genérica estuvo a cargo del operativo, que concluyó con el decomiso de las armas y la aprehensión del sospechoso.