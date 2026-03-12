El ciclo de cine inmersivo Cine Apetito tendrá su primera fecha confirmada del año el próximo 20 de marzo en San Juan con una propuesta que combinará cine al aire libre, gastronomía temática y una experiencia cultural colectiva. La actividad se realizará en la terraza de Casa Estattua y tendrá como película central el clásico del cine argentino Esperando la carroza, dirigida por Alejandro Doria.

La recepción del público está prevista para las 21 y la proyección comenzará a las 22. Tras la película, la propuesta continuará con una sobremesa, charla entre los asistentes y bar abierto, como parte del formato del ciclo que busca extender la experiencia más allá de la función.

Una experiencia que mezcla cine y gastronomía

La propuesta de Cine Apetito busca transformar la tradicional proyección de una película en una experiencia más amplia que combine cine, gastronomía y ambientación temática. Cada función está pensada como un evento inmersivo donde el público no solo ve una película, sino que también interactúa con su universo a través de la comida, el espacio y distintas intervenciones performáticas.

En cada encuentro se proyecta una película de culto y se ofrece un menú especialmente diseñado para dialogar con el imaginario del film. La experiencia incluye ambientación del espacio y momentos performáticos que aparecen antes, durante o después de la proyección.

El objetivo del ciclo es recuperar el ritual colectivo del cine, combinándolo con la experiencia de compartir una comida y una conversación alrededor de la película.

El clásico elegido para la primera función

La película seleccionada para abrir el ciclo es Esperando la carroza, una de las comedias más emblemáticas del cine argentino, estrenada en 1985 y basada en la obra teatral de Jacobo Langsner.

La historia retrata con humor ácido los conflictos de una familia durante una reunión que termina convirtiéndose en una sucesión de situaciones absurdas. Con el paso del tiempo, la película se transformó en un fenómeno cultural gracias a sus personajes y diálogos que forman parte del imaginario popular argentino.

El film cuenta con un elenco destacado integrado por China Zorrilla, Antonio Gasalla, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Mónica Villa, Luis Brandoni, Andrea Tenuta, Julio de Grazia, Enrique Pinti, Lidia Catalano y Darío Grandinetti.

El menú de la noche

La experiencia incluirá un menú inspirado en la película y acompañado por vino. La propuesta gastronómica comenzará con un aperitivo de vermouth con soda y naranja.

Como entrada se servirán tres empanadas por pareja, con opciones criollas o de verdura. El plato principal será ravioles de ricotta con salsa bolognesa, con opción de salsa filetto, y el cierre estará a cargo de un flan casero como postre.

Opciones y precios

La organización dispuso distintas alternativas de participación:

Opción individual: $30.000 por persona, incluye menú completo y una copa de vino.

Opción para dos personas: $54.000 en total ($27.000 por persona), incluye menú y dos copas de vino.

Opción “Feliz” para dos personas: $60.000, incluye menú y una botella de vino Sempiterno.

Opción “Muy feliz” para dos personas: $65.000, incluye menú y una botella de vino Las Perdices.

Opción familiar para cuatro personas: $100.000, incluye menú y cuatro copas de vino.

Reservas

Las reservas ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de WhatsApp al 264-6289081.

La propuesta tendrá lugar en Casa Estattua, un espacio cultural de la ciudad que combina estudio de tatuajes con actividades artísticas, talleres, música y eventos culturales.

Con esta iniciativa, el ciclo Cine Apetito busca ofrecer una forma distinta de ver cine: una experiencia colectiva que mezcla película, comida y encuentro social alrededor de historias que forman parte de la memoria cultural argentina.