El domingo 22 de marzo, a partir de las 9:00 horas, el predio ubicado en Avenida Barbosa y Gobernador Rufín, será el epicentro de la actividad tradicionalista en San Juan. La jornada, que se extenderá hasta la medianoche, contará con una variada grilla que incluye la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de Tambores, una competencia que actualmente reúne a más de 100 jinetes.

El evento tendrá su cuarta edición. (Gentileza)

Según detalló Antonio Palacios, referente de la organización, en diálogo con DIARIO HUARPE, el evento no solo busca el espectáculo, sino también el fomento de la cultura local. "Velamos por la tradición y apuntamos mucho a los jóvenes", destacó Palacios, quien preside la jove asociación llamada "Asociación de Tradiciones" nacida en 2023 en Sarmiento tras la cabalgata a San Antonio.

El broche de oro de la jornada será una gran peña folclórica. En el escenario principal se presentarán los grupos La Nota y La Quimera, acompañados por el despliegue artístico de las academias de danza Renacer y Arrieros del Folklore, quienes ofrecerán un espectáculo de bombos para cerrar un día "repleto de actividad y tradición".

Destrezas, jineteadas y la "Boleada del Avestruz"

Durante la jornada, el espectáculo central estará marcado por las jineteadas de petisos y caballos grandes, sumado a un campeonato de destrezas para agrupaciones gauchas. Uno de los momentos más esperados será la Boleada del Avestruz, que otorgará un premio de $150.000. Además, se premiará con dinero en efectivo a la agrupación que logre el mayor despliegue de montados con estandarte, bajo un estricto control de atavío criollo.

El ruedo contará con la presencia de destacadas tropillas como "El Fiador" de Bustos, "La Sanjuanina" de Costa y "La Deolinda" de Flores, entre otras. La animación estará a cargo de voces reconocidas como José Riveros y Luciano Pereyra, bajo la capatacía de campo de Poli Maurin.

Sorteos millonarios y servicios al visitante

Para quienes asistan, la entrada tendrá un valor de $6.000, la cual habilita automáticamente la participación en un mega sorteo por extracción de cupón. Entre los premios principales se destacan una moto 0km 110cc, una bicicleta rodado 29 y un tercer premio de $300.000 en efectivo.

Pensando en la comodidad de la familia, la organización ha dispuesto que no se cobrará por el ingreso de heladeras o conservadoras, permitiendo que los asistentes lleven su propio asado para disfrutar en el sector de asadores. "Pueden venir con su hielera, su asadito... no hay ningún problema", enfatizó Palacios, aclarando que solo se cobrará un canon por estacionamiento privado.

Una asociación con compromiso social

La Asociación de Tradiciones, responsable de este festival, es una entidad sin fines de lucro integrada por 26 socios provenientes de diversos rubros como el turf, los carruajes y el ambiente gaucho. Más allá de los eventos, la agrupación realiza tareas solidarias, como rifas a beneficio y colectas para los puestos de las Lagunas de Guanacache.

"Esto es puro hobby, cada uno vive de su trabajo", señaló Palacios resaltando que la asociación ya ha tenido a su cargo la organización del aniversario del departamento Sarmiento en dos ediciones previas.