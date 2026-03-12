La discusión por el futuro del sistema electoral en San Juan comenzó a tomar forma incluso antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Tras la iniciativa del Gobierno provincial para derogar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), legisladores del oficialismo salieron a plantear cuál debería ser el espíritu de la nueva normativa que se debatirá en la Legislatura. En ese contexto, los diputados María Rita Lascano y Gustavo Usín coincidieron en que la futura ley electoral no debe responder a intereses coyunturales ni convertirse en una herramienta diseñada para favorecer al actual oficialismo.

Ambos dirigentes participaron del programa Café de la Política, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, donde sostuvieron que el objetivo de la reforma debe ser construir un sistema más claro y moderno que pueda sostenerse en el tiempo.

Lascano, diputada del bloque Producción y Trabajo, sostuvo que “lo primero que hay que decir es que con la nueva ley electoral no se busca la conveniencia del actual mandatario. Queremos una norma que sea coherente y que pueda trascender a las personas y a los futuros gobernadores”, afirmó la legisladora.

Según explicó, el debate que se abre en la Cámara de Diputados debería permitir construir un esquema electoral que genere reglas claras para todos los espacios políticos y que garantice la participación democrática.

Por su parte, el diputado Gustavo Usín, del espacio Actuar e integrante del frente oficialista, planteó que el desafío será avanzar hacia un sistema más moderno y menos costoso para el Estado. “Queremos un proyecto superador que termine con lo que teníamos, que era el voto indirecto, y que tienda a que el sistema electoral sea moderno y menos oneroso”, sostuvo.

Más allá de las características que pueda tener el nuevo modelo electoral, desde el oficialismo remarcaron que la iniciativa de eliminar el Sipad responde a un compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego durante la campaña electoral.

En ese sentido, Lascano consideró que “el envío del proyecto para eliminar el Sipad es cumplir con la promesa de campaña que hizo el propio gobernador Marcelo Orrego, y eso debe resaltarse”, señaló.

En la misma línea se expresó Usín, quien destacó que “el gobernador siempre dijo que quería que la nueva ley electoral surja del seno de la Cámara de Diputados, y es lo que tenemos que hacer ahora: encontrar consensos con todos los bloques y también con los partidos que no tienen representación legislativa”, explicó.

Mientras tanto, el debate sobre el futuro del sistema electoral sanjuanino continúa sumando voces dentro del arco político. La discusión no solo girará en torno a la eliminación del Sipad, sino también a qué mecanismo lo reemplazará y cómo se garantizarán reglas de competencia claras para los distintos partidos y frentes electorales, sabiendo que deberán decidir las candidaturas con internas partidarias o de frentes electorales.

Ahora será en la Cámara de Diputados dónde se determine con que boleta se votará, única o sábana, además de otros puntos necesarios para la nueva ley que debe salir seis meses antes de la fecha de la elección.

Textuales

María Rita Lascano / Diputada de Producción y Trabajo

“Con la nueva ley electoral no buscamos la conveniencia del actual gobernador, sino una norma que trascienda a los futuros gobiernos”.

Gustavo Usín / Diputado de Actuar