ATE anunció un paro que afectará los vuelos en todo el país durante el fin de semana largo

En la antesala del fin de semana largo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza que impactará de lleno en la operación de vuelos en más de 27 aeropuertos de todo el país. La protesta, que se extenderá del 18 al 24 de marzo, fue definida por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en medio de un creciente conflicto salarial con el Gobierno.

El paro se realizará en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20, momentos de alta actividad aerocomercial que podrían generar demoras, cancelaciones y complicaciones para miles de pasajeros que planeaban viajar durante el fin de semana extra largo.

"El Gobierno llevó el conflicto al límite"

A través de un comunicado, el jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó los motivos de la medida y apuntó directamente contra la gestión gubernamental.

"El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12, y entre las 17 y las 20. Durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales", expresó Aguiar.

"Nos vienen mintiendo en la cara"

Por su parte, la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, profundizó en el malestar del gremio y aseguró que la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

"El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible", afirmó Cabezas.

La dirigente también hizo un llamado a las autoridades para que informen con anticipación a los usuarios, con el objetivo de minimizar el impacto en los pasajeros que ya tienen programados sus viajes.

Impacto en el fin de semana largo

El paro se da justo en la previa del fin de semana largo, una de las fechas de mayor movimiento turístico y de pasajeros en los aeropuertos del país. La medida de fuerza podría afectar a miles de personas que planeaban trasladarse por vía aérea durante esos días.

Desde el gremio aseguraron que solo se garantizarán los vuelos considerados esenciales: sanitarios, humanitarios y oficiales. El resto de las operaciones comerciales quedarán sujetas a las demoras o suspensiones que genere la protesta.

Hasta el momento, el Gobierno no emitió un comunicado oficial en respuesta al anuncio de ATE, aunque se espera que en las próximas horas haya definiciones respecto al conflicto salarial que mantiene en vilo a la aviación comercial del país.