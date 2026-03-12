Las denuncias presentadas ante la Dirección de Defensa al Consumidor registraron un incremento en el primer bimestre del año, es decir, enero y febrero. Según informaron desde el organismo provincial, el aumento se explica, en gran parte, por un mayor conocimiento de los derechos por parte de los usuarios y por la decisión de reclamar ante incumplimientos de empresas y prestadores de servicios. De acuerdo con los registros del organismo, actualmente se reciben alrededor de 400 denuncias mensuales, una cifra considerablemente mayor a la que se registraba en años anteriores.

Desde la Dirección explicaron que el crecimiento de los reclamos está vinculado a distintas acciones de difusión y capacitación sobre derechos del consumidor que se desarrollaron en la provincia. “Hemos tenido un incremento en denuncias y esto está relacionado con el conocimiento que la ciudadanía adquiere sobre sus derechos. En el mismo periodo de tiempo en 2025 teníamos 200 denuncias y en 2026 tenemos 400”, explicó a DIARIO HUARPE la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo.

Según indicó la funcionaria, el organismo impulsó programas de difusión que buscan acercar la normativa vigente a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información. Entre ellos se encuentra una iniciativa que permite consultar la ley de defensa del consumidor a través de códigos QR y herramientas digitales.

“Desarrollamos programas para que los consumidores puedan conocer la ley y entender cuáles son sus derechos. Cuando las personas saben que existe una herramienta legal, se animan a denunciar los incumplimientos”, señaló Carrizo.

En ese sentido, la directora sostuvo que el aumento de las denuncias refleja una mayor participación de los usuarios frente a situaciones que antes quedaban sin reclamo formal. “Hoy la gente, frente a un incumplimiento, decide denunciar. Esa es una señal de que el consumidor está más informado”, agregó.

Bancos y seguros encabezan los reclamos

Entre los rubros con mayor cantidad de denuncias se destacan las entidades bancarias, que continúan encabezando el ranking de reclamos ante el organismo. Uno de los principales motivos está relacionado con seguros que se aplican en cuentas o servicios financieros sin que los usuarios tengan pleno conocimiento de su contratación. “Los bancos siguen liderando el ranking de denuncias, principalmente por seguros que se implementan en cuentas de los consumidores”, indicó la directora.

Según detalló, este tipo de situaciones afecta en muchos casos a sectores considerados hipervulnerables, especialmente jubilados y adultos mayores. Por ese motivo, el organismo desarrolló programas específicos para asistir a ese grupo y detectar posibles irregularidades en los movimientos bancarios.

“Asistimos a centros de jubilados y espacios comunitarios para revisar movimientos y detectar seguros que fueron incorporados sin consentimiento. En esos casos solicitamos la baja del servicio y el reintegro del dinero”, explicó Carrizo.

“La intención de la dirección es priorizar la conciliación. Buscamos que las partes se sienten, dialoguen y lleguen a una solución antes de avanzar hacia una sanción”, sostuvo la funcionaria. No obstante, cuando no se alcanza un acuerdo, el organismo puede avanzar con la formulación de cargos y la aplicación de multas económicas a las empresas que incumplen con la normativa vigente.

Multas

Las sanciones económicas que puede aplicar Defensa al Consumidor se calculan en base a la canasta básica y varían según la gravedad de cada caso. En situaciones consideradas de mayor impacto o con múltiples consumidores afectados, las multas pueden alcanzar montos elevados.

“Las multas se calculan en canastas básicas y dependen del caso. En algunos expedientes se aplica la sanción máxima cuando se comprueba un incumplimiento grave. Por ejemplo, a Branka Motors se le aplicó la multa máxima de 2.100 canastas básicas”, explicó Carrizo.