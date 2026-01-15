Estado del Paso de Agua Negra para este jueves 15 de enero

El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa el estado operativo del Paso Fronterizo Internacional Agua Negra, que conecta a Argentina con Chile a través de la Ruta Nacional 150. Según el último reporte oficial, el paso se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

El horario de operación está fijado de 07.00 a 17.00 horas, en ambos sentidos de circulación. Esta ventana horaria es de carácter regular y está sujeta a modificaciones por condiciones meteorológicas adversas o eventualidades en la traza vial, por lo que se recomienda a los viajeros consultar previo a su partida.

Desde la cartera gubernamental se emitieron recomendaciones de seguridad para los conductores que transiten por la ruta. Se solicita circular con luces bajas encendidas de forma permanente, respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos y extremar la precaución en todo el trayecto. La advertencia se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos de la carretera.

Para consultas y asistencia relacionada con el estado de la ruta, los usuarios pueden contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o al 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Para asuntos de trámites fronterizos y cooperación internacional, está disponible la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan.

El informe oficial también recuerda a los viajeros los números de contacto de las fuerzas de seguridad y asistencia en la zona, como Gendarmería Nacional Argentina en los puestos de Las Flores y Jáchal, y el Hospital Tomás Perón en Rodeo para emergencias médicas. Para quienes requieran asistencia consular del lado chileno, se proporcionan los datos del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso.

Se recuerda a los ciudadanos argentinos que para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia números en Chile, a teléfonos fijos debe marcarse el código de país (+56), seguido del código de zona y el número local. Para contactar a celulares chilenos, la secuencia es (+56)(9) más el número correspondiente.