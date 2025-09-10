Un grave escándalo judicial ha estallado en Sarmiento tras revelarse que Víctor Bruno Hensel, de 84 años y hermano mayor del exministro de Minería de la Nación y de Gobierno de San Juan, Alberto Hensel, fue víctima de una elaborada estafa. La responsable de este perjuicio, que supera los $2,1 millones, fue identificada como Laura Natalia Aguilera, de 37 años, una mujer que había logrado ganarse la confianza del anciano.

La vulnerabilidad de Víctor Hensel fue un factor clave en la consumación del engaño. Desde abril de este año, la víctima atravesaba un delicado estado de salud, habiendo sido internado en el hospital Ventura Lloveras de Media Agua y posteriormente en el Hospital Rawson por un cuadro de insuficiencia renal. Su condición y el hecho de vivir solo facilitaron que Aguilera, quien se presentaba como su amiga, accediera sin dificultades a sus cuentas bancarias.

Fue cuando los hermanos de Víctor comenzaron a encargarse de sus asuntos personales y financieros que las alarmas se encendieron. Al solicitarle sus tarjetas, Hensel reveló que la de su cuenta en el Banco Nación estaba en poder de Aguilera, quien se negó rotundamente a devolverla. Incluso, se denunció que la pareja de Aguilera llegó a proferir amenazas contra la familia de la víctima.

El bloqueo de la tarjeta bancaria de Hensel fue lo que finalmente destapó la magnitud de la maniobra fraudulenta. Las averiguaciones revelaron que en el mes de mayo habían sido retirados los haberes jubilatorios correspondientes a abril, por un monto superior a los $620.000. Además, se detectó una transferencia de $523.000 a la cuenta de Aguilera. Pero lo más grave fue el descubrimiento de un préstamo virtual de $1,5 millones solicitado a nombre de Hensel, una operación que, dadas sus limitaciones con la tecnología moderna (no maneja computadoras ni teléfonos inteligentes), le era imposible de solicitar por sí mismo.

Las pesquisas subsecuentes determinaron que el dinero obtenido mediante la estafa no fue destinado a cubrir los gastos de la atención médica del jubilado. Por el contrario, fue utilizado por la imputada para la adquisición de bienes personales. Entre los artículos comprados figuran motos de marcas Zanella y Gilera, una bicicleta playera, diversos electrodomésticos, ventiladores, reproductores de música, calzado femenino y frazadas. La familia de la víctima incluso aportó como prueba notas manuscritas en las que Aguilera solicitaba dinero y, llamativamente, ordenaba que el papel fuera destruido una vez entregada la suma. La situación ha generado un profundo "escándalo judicial" que ahora busca esclarecer la totalidad de los hechos y aplicar las responsabilidades correspondientes.