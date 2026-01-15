Publicidad
Publicidad

Policiales > En Rivadavia

Estafa virtual: le sacaron más de $9.5 millones de sus cuentas bancarias

La víctima asegura no haber compartido sus datos bancarios, mientras la UFI de Delitos Informáticos rastrea el engaño.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Personal de la UFI de Estafas analiza posibles aplicaciones fraudulentas.

En Rivadavia, una ciudadana presentó una denuncia formal ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas tras sufrir el vaciamiento de sus ahorros. La mujer reportó la sustracción de un monto superior a los $9.500.000 de su cuenta bancaria, en un hecho que se distingue de otros casos de fraude electrónico.

A diferencia de episodios previos donde los afectados reconocen haber ingresado a portales inseguros, la damnificada sostuvo no haber entregado sus claves ni accedido a sitios de dudosa procedencia. Según manifestó la mujer ante las autoridades, "no sabe en qué momento ocurrió" el acceso ilegítimo a sus fondos.

Publicidad

Ante este escenario, los investigadores de la unidad fiscal manejan como principal hipótesis el uso de sitios o aplicaciones fraudulentas que simulan ofrecer beneficios bancarios para engañar a los usuarios. No obstante, los pesquisas no descartan que la información confidencial de la víctima fuera vulnerada por otros métodos que actualmente se encuentran bajo investigación.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS