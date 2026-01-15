Estafa virtual: le sacaron más de $9.5 millones de sus cuentas bancarias

En Rivadavia, una ciudadana presentó una denuncia formal ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas tras sufrir el vaciamiento de sus ahorros. La mujer reportó la sustracción de un monto superior a los $9.500.000 de su cuenta bancaria, en un hecho que se distingue de otros casos de fraude electrónico.

A diferencia de episodios previos donde los afectados reconocen haber ingresado a portales inseguros, la damnificada sostuvo no haber entregado sus claves ni accedido a sitios de dudosa procedencia. Según manifestó la mujer ante las autoridades, "no sabe en qué momento ocurrió" el acceso ilegítimo a sus fondos.

Publicidad

Ante este escenario, los investigadores de la unidad fiscal manejan como principal hipótesis el uso de sitios o aplicaciones fraudulentas que simulan ofrecer beneficios bancarios para engañar a los usuarios. No obstante, los pesquisas no descartan que la información confidencial de la víctima fuera vulnerada por otros métodos que actualmente se encuentran bajo investigación.